Деловая авиация: какие вертолёты выбирают обеспеченные приморцы

«Арендуют вертолёт люди, которым необходимо очень быстро добраться до какой-то точки, они ценят своё время или время партнёров и не терпят промедлений и отлагательств. Такие полёты происходят постоянно. Часто к приморским бизнесменам приезжают партнёры из других областей, им необходимо быстро добраться и выполнить программу пребывания, для этих целей они арендуют вертолёт. Часто бывает такое, что человек после того, как ему доведётся побывать пассажиром на воздушном судне, сам выказывает желание научиться им управлять. Такого клиента мы перенаправляем на наших партнёров с запада России, которые имеют лицензию и он учится», - рассказал генеральный директор приморской вертолётной авиакомпании «Гранат» Василий Чихунов.