Деловая авиация: какие вертолёты выбирают обеспеченные приморцы

Posted 27 июля 2018, 03:47
Published 27 июля 2018, 03:47
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
В Приморье, как в любом другом регионе России есть обеспеченные люди, которые ценят своё время и объекты интересов которых раскиданы по всему краю, если не шире. Как правило, именно эти люди в целях экономии времени и других ресурсов приобретают или арендуют воздушный транспорт.
«Чтобы я купил вертолёт, чтобы вы купили вертолёт, вы должны понимать, что хелипорт есть в этом городе, что здесь его можно поставить и обслужить, не надо в Америку ехать, привозить сюда специалистов, как это было раньше»,владелец компании «Хелипорты России» Александр Хрусталёв.
По словам экспертов различных приморских компаний, специализирующихся на воздушных перевозках, подобные бизнес-полёты происходят один, два раза в неделю. Летом их количество значительно увеличивается. Основное направление полётов – Находка и другие приморские порты, в частности порт Восточный.
«Арендуют вертолёт люди, которым необходимо очень быстро добраться до какой-то точки, они ценят своё время или время партнёров и не терпят промедлений и отлагательств. Такие полёты происходят постоянно. Часто к приморским бизнесменам приезжают партнёры из других областей, им необходимо быстро добраться и выполнить программу пребывания, для этих целей они арендуют вертолёт. Часто бывает такое, что человек после того, как ему доведётся побывать пассажиром на воздушном судне, сам выказывает желание научиться им управлять. Такого клиента мы перенаправляем на наших партнёров с запада России, которые имеют лицензию и он учится», - рассказал генеральный директор приморской вертолётной авиакомпании «Гранат» Василий Чихунов.
Кроме того, корреспонденту удалось выяснить вкусы обеспеченных приморцев в сфере авиатранспорта. Предпочтение приморские бизнесмены отдают вертолётам фирмы Eurocopter, элитным машинам бизнес-класса с кожаными сидениями и большой вместимостью. Стоит такой вертолёт от двух с половиной миллионов долларов и выше. Наравне с Eurocopter у приморцев пользуются популярностью воздушные суда фирмы Robinson, довольно лёгкие, компактные и относительно недорогие машины, вмещающие троих - четверых человек, не считая пилота. Специалисты отметили, что вертолёт Robinson, можно купить за триста тысяч долларов.
Также стало известно, что у приморских владельцев вертолетов, скорее всего, нет «группы по интересам», они вряд-ли общаются между собой на эту тему.
«Приморцы, владеющие вертолётами, вряд ли общаются между собой, тема авиатранспорта им не интересна. Эти люди приобретают вертолёты для того, чтобы знать точно, что в любой момент у них есть под рукой транспорт, на котором они могут взять и отправиться по своим делам»,сообщил руководитель вертолётного направления региональной ассоциации авиации общего назначения «Авиатор» Никита Филатов.
После того, как человек приобретает вертолёт, он находит в интересующем его городе компанию, которая будет обслуживать машину, содержать её и предоставит клиенту опытного пилота. В Приморье имеется несколько компаний, оказывающих подобные услуги.
Но чаще приморцы просто арендуют вертолёт для бизнес-перелётов. Стоимость аренды вертолёта фирмы Robinson за один лётный час составляет от сорока до пятидесяти тысяч рублей, Eurocopter - от ста тысяч рублей. В зависимости от стоянки, маршрута и многих других факторов стоимость аренды элитного вертолёта может достигать и ста пятидесяти тысяч рублей.
«Это некий такой индикатор того, как ощущает себя бизнес в той или иной стране. У нас с 2014 по 2016 год количество перелётов, по данным ассоциации, сократилось почти на четверть. В 2017 году начался рост», - президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.