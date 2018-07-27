Учреждения культуры в Уссурийске обретут «вторую» жизнь

Директор МБУК УГО «Централизованная клубная система» Дмитрий Веклич рассказал, что на ремонтные работы в доме культуры села Красный Яр запланировано потратить более одного миллиона рублей. За счет этих средств в учреждении произведут замену полов в зрительном зале и в фойе, установят новую входную дверь, обустроят отмостку и пандус. Практически такая же сумма выделена и на клуб в селе Алексей-Никольское. В нем реконструируют крыльцо и тамбур, заменят двери и установят пандусы. В ДК «Авангард» села Борисовка будет отремонтирована кровля, а также смонтирована и настроена вентиляционная система. На эти цели выделено более полутора миллионов рублей.