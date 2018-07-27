Учреждения культуры в Уссурийске обретут «вторую» жизнь

Posted 27 июля 2018, 05:16
Published 27 июля 2018, 05:16
Modified 1 сентября 2022, 03:53
Updated 1 сентября 2022, 03:53
Директор МБУК УГО «Централизованная клубная система» Дмитрий Веклич рассказал, что на ремонтные работы в доме культуры села Красный Яр запланировано потратить более одного миллиона рублей. За счет этих средств в учреждении произведут замену полов в зрительном зале и в фойе, установят новую входную дверь, обустроят отмостку и пандус. Практически такая же сумма выделена и на клуб в селе Алексей-Никольское. В нем реконструируют крыльцо и тамбур, заменят двери и установят пандусы. В ДК «Авангард» села Борисовка будет отремонтирована кровля, а также смонтирована и настроена вентиляционная система. На эти цели выделено более полутора миллионов рублей.
В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа также сообщили, что все необходимые для реконструкции учреждений ремонтные работы проведут после определения подрядчика.
Отметим, капитальный ремонт прошёл в Доме культуры в селе Корсаковка. Там обновили зрительные зал и заменили входные двери. В учреждении культуры села Алексей-Никольское отремонтировали система отопления и сделали новую кровлю. Частичный ремонт произведен в учреждениях культуры сел Кроуновка, Пуциловка, Воздвиженка, Утесное и поселка Черняховский.
Новое учреждение культуры построили в селе Линевичи Уссурийского городского округа.