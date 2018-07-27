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Posted 27 июля 2018, 05:16

Published 27 июля 2018, 05:16

Modified 1 сентября 2022, 03:53

Updated 1 сентября 2022, 03:53

Учреждения культуры в Уссурийске обретут «вторую» жизнь

27 июля 2018, 05:16
Сюжет
Культура в Приморском крае
В учреждениях культуры Уссурийского городского округа проведут капитальный ремонт. В частности, «вторую» жизнь получат клубы в сёлах Красный Яр, Алексей-Никольском и Борисовке. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Уссурийского городского округа.

Директор МБУК УГО «Централизованная клубная система» Дмитрий Веклич рассказал, что на ремонтные работы в доме культуры села Красный Яр запланировано потратить более одного миллиона рублей. За счет этих средств в учреждении произведут замену полов в зрительном зале и в фойе, установят новую входную дверь, обустроят отмостку и пандус. Практически такая же сумма выделена и на клуб в селе Алексей-Никольское. В нем реконструируют крыльцо и тамбур, заменят двери и установят пандусы. В ДК «Авангард» села Борисовка будет отремонтирована кровля, а также смонтирована и настроена вентиляционная система. На эти цели выделено более полутора миллионов рублей.

В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа также сообщили, что все необходимые для реконструкции учреждений ремонтные работы проведут после определения подрядчика.

Отметим, капитальный ремонт прошёл в Доме культуры в селе Корсаковка. Там обновили зрительные зал и заменили входные двери. В учреждении культуры села Алексей-Никольское отремонтировали система отопления и сделали новую кровлю. Частичный ремонт произведен в учреждениях культуры сел Кроуновка, Пуциловка, Воздвиженка, Утесное и поселка Черняховский.

Новое учреждение культуры построили в селе Линевичи Уссурийского городского округа.

#Новости#Культура#Владивосток#Культура в Приморском крае
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