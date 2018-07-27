В фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» в Приморье попали новые хищники

«Полученные результаты подтверждают данные о пластичности дальневосточного леопарда в плане использования местообитаний: он демонстрирует приспособленность к жизни в разных условиях – от хвойно-широколиственных лесов до редколесий и травянисто-кустарниковых зарослей. Например, амурский тигр более избирателен. Кроме того, наличие редких кошек примерно в семи километрах от границы с КНДР дает надежды на то, что наши подопечные также могут заходить на территорию этой страны», - говорит Дина Матюхина, Старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.