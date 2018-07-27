В фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» в Приморье попали новые хищники

Posted 27 июля 2018, 04:05
Published 27 июля 2018, 04:05
Modified 1 сентября 2022, 03:44
Updated 1 сентября 2022, 03:44
На самой южной точке национального парка неподалеку от границы с КНДР фотоловушки зафиксировали сразу четырёх леопардов. Двое из них попали в объектив впервые. Камера сняла взрослых самца и самку – Leo 59M и Leo 101F, ранее их уже замечали у границы с Китаем примерно в 10 километрах от этого места. Двое других – котята-подростки в возрасте около года, их специалисты «Земли леопарда» увидели впервые.
Данные фотомониторинга не только подтвердили присутствие леопардов на юге Хасанского района, но и сообщили о наличии на этом участке размножающейся пары.
«Полученные результаты подтверждают данные о пластичности дальневосточного леопарда в плане использования местообитаний: он демонстрирует приспособленность к жизни в разных условиях – от хвойно-широколиственных лесов до редколесий и травянисто-кустарниковых зарослей. Например, амурский тигр более избирателен. Кроме того, наличие редких кошек примерно в семи километрах от границы с КНДР дает надежды на то, что наши подопечные также могут заходить на территорию этой страны», - говорит Дина Матюхина, Старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина.
По данным пресс-службы нацпарка, за жизнью редчайшей крупной кошки мира в Приморье следят 400 фотоловушек – это самая крупная сеть фотомониторинга в России. Последнее расширение сети прошло в конце 2017 - начале 2018 годов, когда на территории «Земли леопарда» появилось более 20 новых точек учёта.
В 2017 году на территории «Земли леопарда» ловушки зафиксировали уже 84 взрослых пятнистых хищника. Российский национальный парк является ядром дикой популяции пятнистой кошки. Здесь леопарды защищены от браконьеров, а также не испытывают проблем с пищей: подкормка копытных в нацпарке обеспечивает высокую плотность оленей и косуль.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в середине июня кормящая самка дальневосточного леопарда впервые попала на фото. Процесс грудного вскармливания удалось запечатлеть специалистам «Земли леопарда». Фотоловушка зафиксировала не просто проход животных по тропе, а целый эпизод из жизни здорового пятнистого семейства, который принёс новые данные о популяции самой редкой крупной кошки в мире.