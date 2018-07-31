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Posted 31 июля 2018, 13:14

Published 31 июля 2018, 13:14

Modified 1 сентября 2022, 03:31

Updated 1 сентября 2022, 03:31

Порошенко остался в восторге от новых антироссийских санкций

31 июля 2018, 13:14
Президент Украины Петр Порошенко остался удовлетворен новыми ограничительными мерами ЕС против России.

В твиттере он написал, что «приветствует введение санкций», пишут Dni.ru. Напомним, санкции касаются компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Власти полуострова уже заявили, что очередная попытка Евросоюза повлиять на экономика страны будет обречена на провал.

В Госсовете Крыма отметили, что каждая из компаний, которая была занята в проекте, хорошо осознавала последствия со стороны Запада, однако это никого не испугало.

Вторая часть переправы продолжает активно строиться.

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