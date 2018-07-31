Порошенко остался в восторге от новых антироссийских санкций

Posted 31 июля 2018, 13:14
Published 31 июля 2018, 13:14
Modified 1 сентября 2022, 03:31
Updated 1 сентября 2022, 03:31
В твиттере он написал, что «приветствует введение санкций», пишут Dni.ru. Напомним, санкции касаются компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Власти полуострова уже заявили, что очередная попытка Евросоюза повлиять на экономика страны будет обречена на провал.
В Госсовете Крыма отметили, что каждая из компаний, которая была занята в проекте, хорошо осознавала последствия со стороны Запада, однако это никого не испугало.
Вторая часть переправы продолжает активно строиться.