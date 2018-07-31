В Хабаровске продолжают готовиться к зиме

Грейдеры, бульдозеры, роторы и тракторы, по словам Тихонова, готовы выйти убирать снег хоть сегодня. С остальными ведётся работа. Сотрудники МУП соблюдают жёсткий график, чтобы к 15 октября всё было готово. Кроме того, несмотря на финансовые затраты, обновление парка идёт своим ходом. В частности, при содействии городской администрации было куплено два самосвала ГАЗон NEXT, два мусоровоза и два фронтальных погрузчика. Они обошлись компании и властям в 13 миллионов рублей. В ближайшем будущем приобретение будет доставлено в город из Западного округа и Амурской области.