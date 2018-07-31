В Хабаровске продолжают готовиться к зиме

Posted 30 июля 2018, 22:20
Published 30 июля 2018, 22:20
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Муниципальная управляющая компания «Южное» работает с двумя самыми большими районами города – Индустриальным и Центральными. Главный механик предприятия Евгений Тихонов рассказал, что сегодня в распоряжении его подчинённых около 100 единиц техники, из которых 60 совершенно точно пригодятся зимой. Ремонт и замена некоторых из них – вынужденная мера, так как значительная часть автопарка изношена более чем на 50 процентов.
Грейдеры, бульдозеры, роторы и тракторы, по словам Тихонова, готовы выйти убирать снег хоть сегодня. С остальными ведётся работа. Сотрудники МУП соблюдают жёсткий график, чтобы к 15 октября всё было готово. Кроме того, несмотря на финансовые затраты, обновление парка идёт своим ходом. В частности, при содействии городской администрации было куплено два самосвала ГАЗон NEXT, два мусоровоза и два фронтальных погрузчика. Они обошлись компании и властям в 13 миллионов рублей. В ближайшем будущем приобретение будет доставлено в город из Западного округа и Амурской области.
Также в МУП «Южное» начинается заготовка противогололедных средств – смеси специальных солей и песка, а также реагента «Бионорд». Городу зимой нужно будет около 11 тонн смеси и 200 тонн готового вещества, которые начинают прибывать в Хабаровск.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук 24 июля рассказал, как некоторые хабаровчане экономят, устанавливая в жилых домах новые счётчики, кровлю и межтамбурные двери. По его словам, новые технологии позволяют горожанам тратить как можно меньше денег на общедомовые нужды в зимний период.