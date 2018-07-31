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Posted 30 июля 2018, 22:20

Published 30 июля 2018, 22:20

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

В Хабаровске продолжают готовиться к зиме

30 июля 2018, 22:20
Сюжет
Зима
Хабаровск продолжает готовиться к зимним холодам и снегам. Сейчас активно ремонтируется и заменяется специальная техника, закупаются запчасти и реагенты, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Муниципальная управляющая компания «Южное» работает с двумя самыми большими районами города – Индустриальным и Центральными. Главный механик предприятия Евгений Тихонов рассказал, что сегодня в распоряжении его подчинённых около 100 единиц техники, из которых 60 совершенно точно пригодятся зимой. Ремонт и замена некоторых из них – вынужденная мера, так как значительная часть автопарка изношена более чем на 50 процентов.

Грейдеры, бульдозеры, роторы и тракторы, по словам Тихонова, готовы выйти убирать снег хоть сегодня. С остальными ведётся работа. Сотрудники МУП соблюдают жёсткий график, чтобы к 15 октября всё было готово. Кроме того, несмотря на финансовые затраты, обновление парка идёт своим ходом. В частности, при содействии городской администрации было куплено два самосвала ГАЗон NEXT, два мусоровоза и два фронтальных погрузчика. Они обошлись компании и властям в 13 миллионов рублей. В ближайшем будущем приобретение будет доставлено в город из Западного округа и Амурской области.

Также в МУП «Южное» начинается заготовка противогололедных средств – смеси специальных солей и песка, а также реагента «Бионорд». Городу зимой нужно будет около 11 тонн смеси и 200 тонн готового вещества, которые начинают прибывать в Хабаровск.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук 24 июля рассказал, как некоторые хабаровчане экономят, устанавливая в жилых домах новые счётчики, кровлю и межтамбурные двери. По его словам, новые технологии позволяют горожанам тратить как можно меньше денег на общедомовые нужды в зимний период.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Регионы ДФО#Зима#Спецтехника
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