В Приморье установят 117 новых лифтов в старых многоэтажках

Posted 31 июля 2018, 06:45
Published 31 июля 2018, 06:45
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
О том, какие ремонтные работы проводят в многоквартирных домах и что делать приморцам, если работы выполнены некачественно в интервью РИА «Восток-Медиа» рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Александр Коваль.
- Александр Владимирович, летний период является самым востребованным временем для ремонта многоквартирных домов. Какие работы сейчас проводят в жилых помещениях, и сколько домов ещё предстоит отремонтировать?
- С начала года отремонтировано уже более 90 многоквартирных домов. По одному дому отремонтировано в посёлках Преображение, Владимиро-Александровское, Кировский, Покровка, Реттиховка. Ещё в 130-ти домах сейчас проводят ремонтные работы, а именно в Артёме, Находке, Владивостоке. Уссурийске, Дальнегорске, Большом Камне, в поселениях Партизанского, Красноармейского, Кировского, Надеждинского, Лазовского, Черниговского, Октябрьского, Хорольского районов. Действительно, основной объём строительно-монтажных работ приходится на лето и осень. К сожалению, в этом году погода нас не балует. Обилие осадков и высокая влажность не позволяет оперативно ремонтировать фасады и кровли домов. Поэтому подрядчики используют каждую возможность: работают в выходные, чтобы уложиться в установленные контрактом сроки. По-прежнему, самым востребованным видом работ остаётся ремонт крыш. Именно на протекающую кровлю приходится основной объём жалоб со стороны населения.
- В июне текущего года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов отчитался за выполненную по контракту работу по замене лифтов. В скольких домах приморцы могут порадоваться изменениям?
- Отмечу, что замена лифтового оборудования – единственный вид работ, который не зависит от погодных условий и температурного режима. Заблаговременное заключение контрактов позволило подрядчикам уже в январе приступить к работам. Всего в этом году установили 42 новых лифта в 22 высотках, что стало возможным благодаря реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Сейчас специалисты Фонда готовятся к проведению аукционов на замену ещё 117 лифтов в 44 многоквартирных домах. Замена лифтов также входит в число приоритетных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, с 2020 года в Российской Федерации будет прекращена работа лифтов, отработавших более 25 лет. В эту категорию попадает большинство объектов лифтового хозяйства региона. Поэтому управляющий организации ведут активную работу по включению подлежащих замене лифтов в программу капитального ремонта.
- Кто осуществляет контроль за качеством выполнения работ по капремонту МКД в Приморье?
За качеством работ по капремонту осуществляется многоступенчатый контроль. Документы о приёмке дома подписываю представители Фонда, подрядной организации, органа местного самоуправления, департамента градостроительства Приморского края и организации, осуществляющей управление многоквартирным домом. Представители собственника подписываю документ в случае, если на общем собрании они самостоятельно приняли решение о проведении в их доме капитального ремонта. На этом основании они имеют право делегировать своего представителя в приёмочную комиссию. К сожалению, в большинстве случаев собственники не проводят собрание, поэтому решение о проведении капитального ремонта за них принимает орган местного самоуправления. Но и в этих случаях ни Фонд, ни подрядчики не «отмахиваются» от собственников, принимают вопросы и замечания по ходу работ, дают необходимые разъяснения.
-Что делать и куда обращаться приморцам, в доме которых выполнили ремонтные работы некачественно?
- Хочу отметить, что участвовать в аукционах на проведение работ по капремонту могут только компании, включённые в реестр добросовестных подрядных организаций. Данный реестр формирует департамент градостроительства Приморского края. Кроме того, все наши подрядчики работают без авансирования: расчет производится только после подписания приёмочных документов. Это автоматически отсекает недобросовестные организации. Помимо этого, в каждом договоре предусмотрен стандартных набор санкций: штрафы и пени за нарушение сроков работ, обязательство подрядчика устранять ущерб, причинённый собственникам в результате его действий. Зная это, строители стараются не допустить подобных ситуаций.
- Часто ли после ремонта домов туда «приходят» вандалы?
- К счастью, вандализм – это исключение. Тем не менее, такие случаи есть. И больше всего страдают лифты, особенно в «малосемейках». Не помогают даже установленные в кабинах зеркала , хотя, по мнению психологов, человек, видящий своё отражение менее склонен к неблаговидным поступкам. Но после сдачи лифта Фонд не имеет к нему никакого отношения: оборудование числится за управляющей компанией. Собственникам квартир необходимо понять, что это их имущество, и все расходы, связанные с его обслуживанием, содержанием и ремонтом они несут самостоятельно. Поэтому во многих домах после замены лифтов собственники принимают решение установить систему видеонаблюдения.
- Александр Владимирович, система капитального ремонта действует с 2014 года и проводится за счёт обязательных взносов собственников, и от платёжной дисциплины напрямую зависит количество ремонтируемых домов. Много ли сейчас должников среди приморцев?
-Средняя собираемость взносов в этом году – 92%. Год назад показатель был на уровне 85%. Это говорит о том, что собственники стали более дисциплинированными. Кроме того, мы ведём большую претензионную работу: с начала года подано 38 тысяч исков в отношении физических лиц и 242 иска в отношении юридических. Взыскано 74 миллиона рублей. По-прежнему крупным неплательщиком остаётся Министерство обороны. В Приморском крае военное ведомство задолжало за свои помещения в многоквартирных домах почти 90 миллионов рублей. Есть должники и среди органов местного самоуправления.
-Многие приморцы считают, что, если с Фондом не заключен договор, значит они не обязаны платить за капитальный ремонт. Так ли это?
- Обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме возникает у собственников помещений в силу статьи 169 ЖК РФ, и обязанность эта не является договорной. Действительно, изначально в Жилищном кодексе РФ была прописана обязанность со стороны собственника по заключению договора о формировании фонда капитального ремонта с региональным оператором. Выполнить данное требование предлагалось через оплату первой квитанции – такая форма предусмотрена законодательством. В июле 2015 года в Жилищный кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым заключение договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта не требуется.