В Приморье установят 117 новых лифтов в старых многоэтажках

- К счастью, вандализм – это исключение. Тем не менее, такие случаи есть. И больше всего страдают лифты, особенно в «малосемейках». Не помогают даже установленные в кабинах зеркала , хотя, по мнению психологов, человек, видящий своё отражение менее склонен к неблаговидным поступкам. Но после сдачи лифта Фонд не имеет к нему никакого отношения: оборудование числится за управляющей компанией. Собственникам квартир необходимо понять, что это их имущество, и все расходы, связанные с его обслуживанием, содержанием и ремонтом они несут самостоятельно. Поэтому во многих домах после замены лифтов собственники принимают решение установить систему видеонаблюдения.