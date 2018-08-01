Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка обновил руководителя

В новой должности Денис Синюков будет отвечать за развитие направлений корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка на Дальнем Востоке, в том числе корпоративного кредитования, торгового финансирования, документарного бизнеса, инвестиционно-банковских услуг, торговых операций с ценными бумагами и собственных инвестиций.