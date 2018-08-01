Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка обновил руководителя

Posted 1 августа 2018, 00:22
Published 1 августа 2018, 00:22
Modified 29 июля 2022, 00:41
Updated 29 июля 2022, 00:41
Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, объявляет о назначении Дениса Синюкова на должность управляющего директора CIB Дальневосточного банка Сбербанка.
В новой должности Денис Синюков будет отвечать за развитие направлений корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка на Дальнем Востоке, в том числе корпоративного кредитования, торгового финансирования, документарного бизнеса, инвестиционно-банковских услуг, торговых операций с ценными бумагами и собственных инвестиций.
Д. Синюков присоединился к команде Сбербанка в 2013 году в должности начальника сектора клиентских менеджеров, в 2016 году был назначен на позицию директора управления клиентских менеджеров Sberbank CIB.
На сегодня Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка обслуживает более 340 юридических лиц и филиалов. Объём кредитного портфеля по «крупнейшим клиентам» превышает 135 миллиардов рублей.