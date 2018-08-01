Странное «затмение» напугало жителей Якутии

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в июле в Якутии было зарегистрировано 88 действующих лесных пожаров. Огонь и дым захватил огромную территорию в 939, 326 гектаров леса. К 9 июля на Дальнем Востоке и в Сибири огнём было уничтожено около миллиона гектаров лесов. Больше всего пострадала территория республик Саха и Тыва, а также Красноярского края и Иркутской области.