Странное «затмение» напугало жителей Якутии

Posted 1 августа 2018, 04:48
Published 1 августа 2018, 04:48
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Специалисты исследовали это явление и пришли к выводу, что причина необычного явления кроется в лесных пожарах в регионе. Ветер принёс дым из охваченной огнём зоны и закрыл солнце.
Минэкологии Якутии обратились в Гидрометцентр, чтобы они помогли объяснить происхождение этого «затмения». Как оказалось, в Жиганском, Кобяйском и Вилюйском районах бушевали лесные пожары. Холодный фронт и юго-западный ветер вынесли дымовую завесу в близлежащие районы, напугав местных жителей.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в июле в Якутии было зарегистрировано 88 действующих лесных пожаров. Огонь и дым захватил огромную территорию в 939, 326 гектаров леса. К 9 июля на Дальнем Востоке и в Сибири огнём было уничтожено около миллиона гектаров лесов. Больше всего пострадала территория республик Саха и Тыва, а также Красноярского края и Иркутской области.