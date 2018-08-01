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Posted 1 августа 2018, 04:48

Published 1 августа 2018, 04:48

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Странное «затмение» напугало жителей Якутии

1 августа 2018, 04:48
Сюжет
Пожар
В Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах республики Якутия в июле местные жители могли наблюдать странное атмосферное явление. Необычная дымка закрыла небо и ясный день практически превратился в ночь на три часа, сообщает пресс-служба правительства республики Саха.

Специалисты исследовали это явление и пришли к выводу, что причина необычного явления кроется в лесных пожарах в регионе. Ветер принёс дым из охваченной огнём зоны и закрыл солнце.

Минэкологии Якутии обратились в Гидрометцентр, чтобы они помогли объяснить происхождение этого «затмения». Как оказалось, в Жиганском, Кобяйском и Вилюйском районах бушевали лесные пожары. Холодный фронт и юго-западный ветер вынесли дымовую завесу в близлежащие районы, напугав местных жителей.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в июле в Якутии было зарегистрировано 88 действующих лесных пожаров. Огонь и дым захватил огромную территорию в 939, 326 гектаров леса. К 9 июля на Дальнем Востоке и в Сибири огнём было уничтожено около миллиона гектаров лесов. Больше всего пострадала территория республик Саха и Тыва, а также Красноярского края и Иркутской области.

#Новости#Дальний Восток#Якутия#Пожар#Происшествие#Дым#Регионы ДФО
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