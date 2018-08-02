Приморцев, отправляющихся за границу, предупредили об опасности

Posted 2 августа 2018, 03:56
Published 2 августа 2018, 03:56
Modified 1 сентября 2022, 03:44
Updated 1 сентября 2022, 03:44
Особое внимание уделялось тем приморцам, которые собираются выезжать на отдых за границу.
Новый начальник Роспотребнадзора Приморья Татьяна Детковская отметила эпидемиологическое неблагополучие в ряде стран Европейского региона по заболеваемости корью. По её словам, этот факт значительно осложнил эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости корью на территории России.
Чаще всего коварное заболевание россияне привозят из Турции и стран Юго-Восточной Азии – самые популярные направления отдыха у граждан РФ. Эффективным и действенным методом борьбы с корью специалист считает прививки.
«Только профилактические прививки против кори являются наиболее эффективной мерой профилактики заболевания. В России, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, иммунизация против кори проводится детям в возрасте одного года и шести лет, а также подросткам 15-17 лет и взрослым в возрасте до 55 лет. В случае эпидемической ситуации – без ограничения возраста»,Татьяна Детковская.
В обязательном порядке прививают и не болевших корью ранее, не привитых или не имеющих сведений о прививках. Однако даже этот факт не улучшает ситуацию в Приморье: несмотря на важность и необходимость проведения иммунопрофилактики, в крае ежегодно растёт число лиц, не привитых против кори. Основная причина – отказ родителей от профилактических прививок детей. Подавляющее большинство противников прививок – жители Владивостока.
«Необходимо усилить информационную работу по данному вопросу в поликлиниках края. А также обеспечить контроль за выполнением сетевого графика иммунизации населения и причин не выполнения», – сказал Павел Серебряков.
К слову, эпидемиологи отмечают тот факт, что дети, которые ещё не были привиты, имеют шанс, равный 98 %-100 % подхватить заразу. По данным специалистам, корь опасна не только своими клиническими проявлениями – температура, катаральные явления, симптомы интоксикации, сыпь и другое – но и осложнениями со стороны центральной нервной системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта.
Ранее РИА «Восток-Медиа» публиковало информацию для родителей Приморья. В администрации края напомнили, что сейчас в самом разгаре пляжный сезон, а вместе с ним и сезон ротавируса. Именно июль и август в крае врачи называют месяцами высокой вероятности заражения. Для того, чтобы предотвратить болезнь, врачи рекомендуют тщательно следить за личной гигиеной, мыть руки как можно чаще, а также исключить непроверенные источники купания.