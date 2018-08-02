Приморцев, отправляющихся за границу, предупредили об опасности

Ранее РИА «Восток-Медиа» публиковало информацию для родителей Приморья. В администрации края напомнили, что сейчас в самом разгаре пляжный сезон, а вместе с ним и сезон ротавируса. Именно июль и август в крае врачи называют месяцами высокой вероятности заражения. Для того, чтобы предотвратить болезнь, врачи рекомендуют тщательно следить за личной гигиеной, мыть руки как можно чаще, а также исключить непроверенные источники купания.