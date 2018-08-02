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Posted 2 августа 2018, 03:56

Published 2 августа 2018, 03:56

Modified 1 сентября 2022, 03:44

Updated 1 сентября 2022, 03:44

Приморцев, отправляющихся за границу, предупредили об опасности

2 августа 2018, 03:56
Сюжет
Отдых
В среду, 1 августа, в Приморье прошла межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия под председательством вице-губернатора Павла Серебрякова. Совещание специалисты посвятили прививкам против кори, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Особое внимание уделялось тем приморцам, которые собираются выезжать на отдых за границу.

Новый начальник Роспотребнадзора Приморья Татьяна Детковская отметила эпидемиологическое неблагополучие в ряде стран Европейского региона по заболеваемости корью. По её словам, этот факт значительно осложнил эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости корью на территории России.

Чаще всего коварное заболевание россияне привозят из Турции и стран Юго-Восточной Азии – самые популярные направления отдыха у граждан РФ. Эффективным и действенным методом борьбы с корью специалист считает прививки.

«Только профилактические прививки против кори являются наиболее эффективной мерой профилактики заболевания. В России, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, иммунизация против кори проводится детям в возрасте одного года и шести лет, а также подросткам 15-17 лет и взрослым в возрасте до 55 лет. В случае эпидемической ситуации – без ограничения возраста»,Татьяна Детковская.

В обязательном порядке прививают и не болевших корью ранее, не привитых или не имеющих сведений о прививках. Однако даже этот факт не улучшает ситуацию в Приморье: несмотря на важность и необходимость проведения иммунопрофилактики, в крае ежегодно растёт число лиц, не привитых против кори. Основная причина – отказ родителей от профилактических прививок детей. Подавляющее большинство противников прививок – жители Владивостока.

«Необходимо усилить информационную работу по данному вопросу в поликлиниках края. А также обеспечить контроль за выполнением сетевого графика иммунизации населения и причин не выполнения», – сказал Павел Серебряков.

К слову, эпидемиологи отмечают тот факт, что дети, которые ещё не были привиты, имеют шанс, равный 98 %-100 % подхватить заразу. По данным специалистам, корь опасна не только своими клиническими проявлениями – температура, катаральные явления, симптомы интоксикации, сыпь и другое но и осложнениями со стороны центральной нервной системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» публиковало информацию для родителей Приморья. В администрации края напомнили, что сейчас в самом разгаре пляжный сезон, а вместе с ним и сезон ротавируса. Именно июль и август в крае врачи называют месяцами высокой вероятности заражения. Для того, чтобы предотвратить болезнь, врачи рекомендуют тщательно следить за личной гигиеной, мыть руки как можно чаще, а также исключить непроверенные источники купания.

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#Новости#Общество#Корь#Отдых#Прививки
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