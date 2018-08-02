Сообщения для компаний в WhatsApp станут платными

Posted 2 августа 2018, 13:00
Published 2 августа 2018, 13:00
Modified 1 сентября 2022, 03:31
Updated 1 сентября 2022, 03:31
Как сообщает RNS, контроль над входящими и исходящими сообщениями останется, однако за некоторые сообщения будет взыматься плата. Это сделано с целью того, чтобы обезопасить пользователей от спама.
Также в представительстве добавили, что сообщение по-прежнему защищены сквозным шифрованием, а человек может заблокировать назойливую компанию одним кликом.
Отмечается, что компания может ответить бесплатно в течении первых суток. После эта функция станет платной. По предварительной информации, стоимость одного сообщения составит 0,5 – 9 американских центов в зависимости от страны переписки.