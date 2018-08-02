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Posted 2 августа 2018, 13:00

Published 2 августа 2018, 13:00

Modified 1 сентября 2022, 03:31

Updated 1 сентября 2022, 03:31

Сообщения для компаний в WhatsApp станут платными

2 августа 2018, 13:00
В пресс-службе мессенджера WhatsApp сообщили, что в скором времени будет введена функция платных сообщения для компаний при переписке со своими клиентами.

Как сообщает RNS, контроль над входящими и исходящими сообщениями останется, однако за некоторые сообщения будет взыматься плата. Это сделано с целью того, чтобы обезопасить пользователей от спама.

Также в представительстве добавили, что сообщение по-прежнему защищены сквозным шифрованием, а человек может заблокировать назойливую компанию одним кликом.

Отмечается, что компания может ответить бесплатно в течении первых суток. После эта функция станет платной. По предварительной информации, стоимость одного сообщения составит 0,5 – 9 американских центов в зависимости от страны переписки.

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