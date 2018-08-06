В Хабаровске продолжают сносить ветхие дома

Posted 6 августа 2018, 07:30
Published 6 августа 2018, 07:30
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Старый двухэтажный дом № 227А на улице Краснореченской был снесен в минувшие выходные. Здание было возведено еще во времена Сталина и уже не соответствовало нормам безопасности. Жильцы же получили взамен новые квартиры, а на месте их бывшего дома построят жилой комплекс «Petroglifpark».
Начальник отдела развития территорий и торгов городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Иван Стицкий рассказал, что местная инвестиционная компания еще в 2015 году заключила с горадминистрацией договор о развитии застроенных территорий в районе Оборонной и Краснореченской улиц. Работы будут проводится на территории площадью 50,5 тысячи квадратных метров.
Вместо гаражей и бараков на этих улицах построят многоэтажные дома, высотой до 27 этажей. Будет развиваться и инфраструктура – там же строители хотят возвести детский сад. Однако прежде чем реализовать все это, необходимо расселить бывших жителей бараков по 45 квартирам. В будущем комплекс «Petroglifpark» может стать домом для 818 семей.
Иван Стицкий резюмировал, что программа по развитию застроенных территорий в Хабаровске успешно претворяется в жизнь.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук внимательно следит за подготовкой к зиме в многоквартирных домах. По словам главы города, летом многие горожане устанавливают новые межтамбурные двери и счетчики, чтобы зимой сэкономить средства и сохранить тепло в здании.