В Хабаровске продолжают сносить ветхие дома

Вместо гаражей и бараков на этих улицах построят многоэтажные дома, высотой до 27 этажей. Будет развиваться и инфраструктура – там же строители хотят возвести детский сад. Однако прежде чем реализовать все это, необходимо расселить бывших жителей бараков по 45 квартирам. В будущем комплекс «Petroglifpark» может стать домом для 818 семей.