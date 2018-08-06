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Posted 6 августа 2018, 07:30

Published 6 августа 2018, 07:30

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

В Хабаровске продолжают сносить ветхие дома

6 августа 2018, 07:30
Сюжет
Строительство
Администрация Хабаровска продолжает развивать застроенные территории. В городе сносят бараки и строят взамен новые комфортабельные дома. Местные жители получают взамен старых квартир новое жилье, сообщает пресс-служба хабаровской администрации.

Старый двухэтажный дом № 227А на улице Краснореченской был снесен в минувшие выходные. Здание было возведено еще во времена Сталина и уже не соответствовало нормам безопасности. Жильцы же получили взамен новые квартиры, а на месте их бывшего дома построят жилой комплекс «Petroglifpark».

Начальник отдела развития территорий и торгов городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Иван Стицкий рассказал, что местная инвестиционная компания еще в 2015 году заключила с горадминистрацией договор о развитии застроенных территорий в районе Оборонной и Краснореченской улиц. Работы будут проводится на территории площадью 50,5 тысячи квадратных метров.

Вместо гаражей и бараков на этих улицах построят многоэтажные дома, высотой до 27 этажей. Будет развиваться и инфраструктура – там же строители хотят возвести детский сад. Однако прежде чем реализовать все это, необходимо расселить бывших жителей бараков по 45 квартирам. В будущем комплекс «Petroglifpark» может стать домом для 818 семей.

Иван Стицкий резюмировал, что программа по развитию застроенных территорий в Хабаровске успешно претворяется в жизнь.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук внимательно следит за подготовкой к зиме в многоквартирных домах. По словам главы города, летом многие горожане устанавливают новые межтамбурные двери и счетчики, чтобы зимой сэкономить средства и сохранить тепло в здании.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Строительство#Регионы ДФО#Сергей Кравчук#Бараки
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