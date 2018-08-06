В Сахалинской области появится новое министерство

Posted 6 августа 2018, 06:21
Published 6 августа 2018, 06:21
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Олег Кожемяко добавил, что новое ведомство будет курировать вопросы по развитию цифровой экономики и реализации национальных проектов. По его словам, за основу министерство возьмёт уже действующее агентство цифрового развития, а во главе станет Сергей Попов. Кроме того, в регионе появится аналитический центр, который будет хранить необходимую информацию в электронном виде и отслеживать, как выполняются указы Владимира Путина.
Будущий сахалинский министр Сергей Попов рассказал, как он видит выполнение задач под его руководством. Прежде всего, будут создаваться условия для развития цифровой экономики, обеспечение безопасности в этой сфере, предоставление госуслуг через многофункциональные центры.
Однако это ещё не все перемены в сахалинском правительстве. Так, региональное министерство торговли станет агентством, а часть его функций будет передано ведомству по сельскому хозяйству. Таким образом, количество министерств и госслужащих останется на прежнем уровне, а расходы на содержание чиновников не увеличатся.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в мае по распоряжению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта региональный комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности стал министерством. Возглавил его Николай Крецу, который занимал пост председателя комитета.