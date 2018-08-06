В Сахалинской области появится новое министерство

Олег Кожемяко добавил, что новое ведомство будет курировать вопросы по развитию цифровой экономики и реализации национальных проектов. По его словам, за основу министерство возьмёт уже действующее агентство цифрового развития, а во главе станет Сергей Попов. Кроме того, в регионе появится аналитический центр, который будет хранить необходимую информацию в электронном виде и отслеживать, как выполняются указы Владимира Путина.