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Posted 6 августа 2018, 06:21

Published 6 августа 2018, 06:21

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

В Сахалинской области появится новое министерство

6 августа 2018, 06:21
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко 6 августа рассказал, что в правительстве региона произойдут серьёзные изменения – появится новое министерство, которое будет выполнять задачи, поставленные президентом России, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на правительство Сахалинской области.

Олег Кожемяко добавил, что новое ведомство будет курировать вопросы по развитию цифровой экономики и реализации национальных проектов. По его словам, за основу министерство возьмёт уже действующее агентство цифрового развития, а во главе станет Сергей Попов. Кроме того, в регионе появится аналитический центр, который будет хранить необходимую информацию в электронном виде и отслеживать, как выполняются указы Владимира Путина.

Будущий сахалинский министр Сергей Попов рассказал, как он видит выполнение задач под его руководством. Прежде всего, будут создаваться условия для развития цифровой экономики, обеспечение безопасности в этой сфере, предоставление госуслуг через многофункциональные центры.

Однако это ещё не все перемены в сахалинском правительстве. Так, региональное министерство торговли станет агентством, а часть его функций будет передано ведомству по сельскому хозяйству. Таким образом, количество министерств и госслужащих останется на прежнем уровне, а расходы на содержание чиновников не увеличатся.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в мае по распоряжению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта региональный комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности стал министерством. Возглавил его Николай Крецу, который занимал пост председателя комитета.

#Новости#Дальний Восток#Сахалинская область#Правительство РФ#Сахалин#Регионы ДФО#Олег Кожемяко#Власть
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