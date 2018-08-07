Петр Порошенко опасается вмешательства РФ в украинские выборы

Posted 7 августа 2018, 13:28
Published 7 августа 2018, 13:28
Modified 1 сентября 2022, 03:46
Updated 1 сентября 2022, 03:46
В большинстве столиц западных стран, в том числе в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе, Кремль готовит масштабные вмешательства в выборы, отметил Порошенко. Украинский лидер поручил СНБО выработать меры по противодействию вмешательства в выборы. Об этом пишет газета «Известия».
В следующем году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы.
Россия опровергает обвинения в попытках влияния на избирательный процесс в разных странах мира и называет эти претензии необоснованными.
В 2016 году США предъявили обвинения Кремлю о вмешательстве в выборы американского президента. Глава Белого Дома Дональд Трамп поручил бывшему главе ФБР Роберту Мюллеру расследовать «российское вмешательство». Следствие идет уже больше года.
В июле Мюллер обвинил 12 офицеров ГРУ и еще 19 лиц (среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец) в причастности к преступлению.