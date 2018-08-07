Петр Порошенко опасается вмешательства РФ в украинские выборы

В большинстве столиц западных стран, в том числе в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе, Кремль готовит масштабные вмешательства в выборы, отметил Порошенко. Украинский лидер поручил СНБО выработать меры по противодействию вмешательства в выборы. Об этом пишет газета «Известия».