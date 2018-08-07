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Posted 7 августа 2018, 13:28

Published 7 августа 2018, 13:28

Modified 1 сентября 2022, 03:46

Updated 1 сентября 2022, 03:46

Петр Порошенко опасается вмешательства РФ в украинские выборы

7 августа 2018, 13:28
Украинский лидер Петр Порошенко опасается, что в 2019 году Россия вмешается в выборы на Украине. Он поручил совету национальной безопасности и обороны (СНБО) продумать меры по противодействию угрозе.

В большинстве столиц западных стран, в том числе в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе, Кремль готовит масштабные вмешательства в выборы, отметил Порошенко. Украинский лидер поручил СНБО выработать меры по противодействию вмешательства в выборы. Об этом пишет газета «Известия».

В следующем году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы.

Россия опровергает обвинения в попытках влияния на избирательный процесс в разных странах мира и называет эти претензии необоснованными.

В 2016 году США предъявили обвинения Кремлю о вмешательстве в выборы американского президента. Глава Белого Дома Дональд Трамп поручил бывшему главе ФБР Роберту Мюллеру расследовать «российское вмешательство». Следствие идет уже больше года.

В июле Мюллер обвинил 12 офицеров ГРУ и еще 19 лиц (среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец) в причастности к преступлению.

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