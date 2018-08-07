Жители Приамурья стали больше зарабатывать

Posted 7 августа 2018, 05:45
Published 7 августа 2018, 05:45
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Так, в среднем, самая высокая зарплата в крае достигает 55 833 рублей. Далее идут сотрудники компаний, работающих в сфере обеспечения газом, электричеством и кондиционирования воздуха – они получают около 54 815 рублей.
Специалисты в профессиональной, научной и технической области также высоко ценятся в Амурской области – они получают около 48 469 рублей. Многих работников Приамурья также привлекает сфера добычи полезных ископаемых, так как так они смогут зарабатывать 46 663 рубля в месяц.
Меньше всего, по имеющимся данным, получают сотрудники компаний по работе с недвижимостью, занятые в области общепита, торговли и ремонта автомобилей. Их заработная плата колеблется от 19 175 до 21 318 рублей.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что среднемесячная заработная плата жителей Приморья в январе-мае 2018 года составила 40 268 рублей. Этот показатель выше аналогичного периода 2017 года на 11 процентов. К слову, реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, выше уровня предыдущего года на 8,8 процента.