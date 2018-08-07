Жители Приамурья стали больше зарабатывать

В июне 2018 года средняя зарплата жителей Амурской области выросла до 40 330 рублей, увеличившись, по сравнению с показателями 2017 года, на 12,2 процента. Больше всего, как оказалось, получают сотрудники транспортных и логистических компаний, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Амурстата.

Так, в среднем, самая высокая зарплата в крае достигает 55 833 рублей. Далее идут сотрудники компаний, работающих в сфере обеспечения газом, электричеством и кондиционирования воздуха – они получают около 54 815 рублей. Специалисты в профессиональной, научной и технической области также высоко ценятся в Амурской области – они получают около 48 469 рублей. Многих работников Приамурья также привлекает сфера добычи полезных ископаемых, так как так они смогут зарабатывать 46 663 рубля в месяц. Меньше всего, по имеющимся данным, получают сотрудники компаний по работе с недвижимостью, занятые в области общепита, торговли и ремонта автомобилей. Их заработная плата колеблется от 19 175 до 21 318 рублей. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что среднемесячная заработная плата жителей Приморья в январе-мае 2018 года составила 40 268 рублей. Этот показатель выше аналогичного периода 2017 года на 11 процентов. К слову, реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, выше уровня предыдущего года на 8,8 процента.