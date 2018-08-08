Акции Tesla увеличились на 5% после их покупки Саудовской Аравией

Posted 8 августа 2018, 13:26
Published 8 августа 2018, 13:26
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
Как сообщает RNS, по состоянию 7 августа на 19:38 по московскому времени, стоимость акций увеличилась на 4,94% и равняется 358,9 долларов да бумагу. Капитализация Tesla составила 60,43 миллиарда долларов.
Ранее СМИ сообщали, что суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) выкупил в текущем году 3-5% компании. Сообщается, что саудовский фонд теперь является одним из восьми самых крупных акционеров Tesla.
В начале августа текущего года компания опубликовала данные о втором подряд квартальным убытке порядка 717,5 миллиардов долларов. Еще ранее СМИ высчитали, что Tesla ежеминутно теряет около 6,5 тысяч долларов. Сообщалось, что при такой тенденции у компании не останется наличных средств, если Tesla не сможет привлечь дополнительное финансирование.