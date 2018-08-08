Акции Tesla увеличились на 5% после их покупки Саудовской Аравией

В начале августа текущего года компания опубликовала данные о втором подряд квартальным убытке порядка 717,5 миллиардов долларов. Еще ранее СМИ высчитали, что Tesla ежеминутно теряет около 6,5 тысяч долларов. Сообщалось, что при такой тенденции у компании не останется наличных средств, если Tesla не сможет привлечь дополнительное финансирование.