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Posted 8 августа 2018, 13:26

Published 8 августа 2018, 13:26

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Акции Tesla увеличились на 5% после их покупки Саудовской Аравией

8 августа 2018, 13:26
По данным биржи NasDaq, стоимость акций компании-автопроизводителя Tesla, которая принадлежит бизнесмену и изобретателю Илону Маску, увеличилась на 5%.

Как сообщает RNS, по состоянию 7 августа на 19:38 по московскому времени, стоимость акций увеличилась на 4,94% и равняется 358,9 долларов да бумагу. Капитализация Tesla составила 60,43 миллиарда долларов.

Ранее СМИ сообщали, что суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) выкупил в текущем году 3-5% компании. Сообщается, что саудовский фонд теперь является одним из восьми самых крупных акционеров Tesla.

В начале августа текущего года компания опубликовала данные о втором подряд квартальным убытке порядка 717,5 миллиардов долларов. Еще ранее СМИ высчитали, что Tesla ежеминутно теряет около 6,5 тысяч долларов. Сообщалось, что при такой тенденции у компании не останется наличных средств, если Tesla не сможет привлечь дополнительное финансирование.

#Новости#Экономика
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