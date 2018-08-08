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Posted 8 августа 2018, 02:38

Published 8 августа 2018, 02:38

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

В Магадане травмированная пенсионерка ждала помощи три дня

8 августа 2018, 02:38
В Магадане 7 августа оперативный дежурный Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России получил сообщение о происшествии в одном из многоквартирных домов. Из запертой квартиры раздавались крики, которые беспокоили соседей, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия прибыли спасатели. Чтобы добраться до квартиры, где, по свидетельству соседей, живёт 82-летняя пенсионерка, сотрудникам МЧС пришлось использовать лестницу и пробираться через окно. В помещении они обнаружили лежащую на полу женщину. Ей вызвали скорую и оказали посильную помощь.

Как оказалось, пенсионерка упала. Она не могла встать в течение трёх дней. Ей было очень плохо, и она пыталась позвать на помощь, но её усилия увенчались успехом лишь спустя три дня.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в мае в Хабаровском крае местной жительнице также понадобилась помощь врачей. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, сделал резкий поворот, из-за чего пожилая женщина упала и ударилась головой. В краевой клинической больнице № 2 пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей головы и растяжение связок. От госпитализации она отказалась сама.

#Новости#Дальний Восток#Магаданская область#Магадан#Пенсионерки#ДВРПСО МЧС
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