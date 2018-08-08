В Магадане травмированная пенсионерка ждала помощи три дня

Posted 8 августа 2018, 02:38
Published 8 августа 2018, 02:38
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
На место происшествия прибыли спасатели. Чтобы добраться до квартиры, где, по свидетельству соседей, живёт 82-летняя пенсионерка, сотрудникам МЧС пришлось использовать лестницу и пробираться через окно. В помещении они обнаружили лежащую на полу женщину. Ей вызвали скорую и оказали посильную помощь.
Как оказалось, пенсионерка упала. Она не могла встать в течение трёх дней. Ей было очень плохо, и она пыталась позвать на помощь, но её усилия увенчались успехом лишь спустя три дня.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в мае в Хабаровском крае местной жительнице также понадобилась помощь врачей. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, сделал резкий поворот, из-за чего пожилая женщина упала и ударилась головой. В краевой клинической больнице № 2 пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей головы и растяжение связок. От госпитализации она отказалась сама.