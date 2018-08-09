В Хабаровске появится новый стадион и скейт-парки

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Хабаровске 26 июля прошел спортивный форум «Хабаровск: один город – одна команда», на котором для обсуждения вопросов развития спорта и физкультуры собрались чиновники, тренеры, бизнесмены и сами спортсмены. Почетный гость форума, вице-мэр Сергей Кравчук рассказал, что это мероприятие даёт возможность поднять вопросы развития физической культуры как на любительском, так и профессиональном уровне. К этому делу можно попробовать привлечь бизнес, наладить взаимодействие ведомств, структур и профильных организаций.