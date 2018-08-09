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Posted 9 августа 2018, 08:05

Published 9 августа 2018, 08:05

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

В Хабаровске появится новый стадион и скейт-парки

9 августа 2018, 08:05
Сюжет
Спорт
Начальник управления физкультуры и спорта администрации Хабаровска Александр Леонов рассказал о спортивных объектах, которые появятся в городе. Он отметил, что в дальневосточной столице больше тысячи стадионов, бассейнов и фитнес-залов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию Хабаровска.

Александр Леонов добавил, что на стадионе «Юность» сейчас построен сектор для метания спортивных снарядов. Кроме того, на стадионе «Заря» прошла реконструировали трибуны. Администрация города намерена также обустроить стадион и на улице Воровского.

Чиновник добавил, что, хотя развитие спортивной базы идет полным ходом, Хабаровску всё ещё не хватает бассейнов. Поэтому сейчас местные власти решают вопрос о восстановлении комплекса «Нептун» возле стадиона «Нефтяник».

Отдельно Александр Леонов рассказал о том, что Хабаровск за последние годы принял несколько чемпионатов мира. В их число вошли соревнования по хоккею с мячом, самбо, кикбоксингу и панкратиону.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Хабаровске 26 июля прошел спортивный форум «Хабаровск: один город – одна команда», на котором для обсуждения вопросов развития спорта и физкультуры собрались чиновники, тренеры, бизнесмены и сами спортсмены. Почетный гость форума, вице-мэр Сергей Кравчук рассказал, что это мероприятие даёт возможность поднять вопросы развития физической культуры как на любительском, так и профессиональном уровне. К этому делу можно попробовать привлечь бизнес, наладить взаимодействие ведомств, структур и профильных организаций.

#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хабаровск#Спорт27#Развитие#Сергей Кравчук
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