В Хабаровске появится новый стадион и скейт-парки

Posted 9 августа 2018, 08:05
Published 9 августа 2018, 08:05
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Александр Леонов добавил, что на стадионе «Юность» сейчас построен сектор для метания спортивных снарядов. Кроме того, на стадионе «Заря» прошла реконструировали трибуны. Администрация города намерена также обустроить стадион и на улице Воровского.
Чиновник добавил, что, хотя развитие спортивной базы идет полным ходом, Хабаровску всё ещё не хватает бассейнов. Поэтому сейчас местные власти решают вопрос о восстановлении комплекса «Нептун» возле стадиона «Нефтяник».
Отдельно Александр Леонов рассказал о том, что Хабаровск за последние годы принял несколько чемпионатов мира. В их число вошли соревнования по хоккею с мячом, самбо, кикбоксингу и панкратиону.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Хабаровске 26 июля прошел спортивный форум «Хабаровск: один город – одна команда», на котором для обсуждения вопросов развития спорта и физкультуры собрались чиновники, тренеры, бизнесмены и сами спортсмены. Почетный гость форума, вице-мэр Сергей Кравчук рассказал, что это мероприятие даёт возможность поднять вопросы развития физической культуры как на любительском, так и профессиональном уровне. К этому делу можно попробовать привлечь бизнес, наладить взаимодействие ведомств, структур и профильных организаций.