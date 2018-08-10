Глава Приморья опубликовал личную фотографию с супругой

«Сегодня у мужа день рождения, две пятёрочки. Но он не дома, а на работе. Да и не важно, где он. Главное, что он всегда рядом со мной, в моём сердце. Желаю тебе здоровья, оно потребуется тебе, чтобы идти по намеченному курсу и вместе со всеми решать проблемы Приморья», - написала Светлана Тарасенко.