Глава Приморья опубликовал личную фотографию с супругой

Posted 10 августа 2018, 00:14
Published 10 августа 2018, 00:14
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В подписи глава региона поблагодарил всех за поздравления с днём его рождения, который он отмечал 9 августа. Врио губернатора высказал сожаления о том, что в этот день он не смог отметить радостное событие вместе с супругой.
В своём аккаунте он упомянул и то, что редко фотографируется с женой.
«Хоть я считаю, что день рождения – это семейный праздник, который нужно отмечать в кругу родных и близких, но, к сожалению, это бывает редко, как и совместные фотографии с моей супругой», - написал Андрей Тарасенко.
Огорчена была и Светлана Тарасенко. Накануне ей из-за отсутствия мужа пришлось через социальные сети поздравлять мужа с днём рождения.
«Сегодня у мужа день рождения, две пятёрочки. Но он не дома, а на работе. Да и не важно, где он. Главное, что он всегда рядом со мной, в моём сердце. Желаю тебе здоровья, оно потребуется тебе, чтобы идти по намеченному курсу и вместе со всеми решать проблемы Приморья», - написала Светлана Тарасенко.
Накануне Андрей Тарасенко отправился в Петропавловск-Камчатский для участи в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 9 августа Андрею Тарасенко исполнилось 55 лет. Его поздравили депутаты Законодательного собрания Приморья.