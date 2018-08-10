В ЕАО отремонтируют биробиджанскую ТЭЦ

Posted 10 августа 2018, 03:41
Published 10 августа 2018, 03:41
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Свой доклад о ведущихся и планируемых ремонтных работах на биробиджанской ТЭЦ озвучил директор филиала «Хабаровская телпосетевая компания» АО «ДГК» Сергей Нехороших в ходе заседания межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при губернаторе ЕАО.
Как отметил руководитель ХТСК, в 2018 году на БТЭЦ ведется беспрецедентная ремонтная кампания – и по финансовым вложениям, и по объемам работ. Так, финансирование ремонтной и инвестиционной программ в разы превысило утвержденное комитетом тарифов и цен ЕАО и составило 171 млн рублей. На эти средства уже сделан капитальный ремонт котла № 5 и расширенные текущие ремонты котлов №№ 6,7. Близится к завершению расширенный текущий ремонт на котлоагрегате № 9. В завершающую стадию вошел капитальный ремонт на котле № 8, работы на котором ведутся с февраля.
«На капитальный ремонт котла № 8 Дальневосточная генерирующая компания направила порядка 48 миллионов рублей, - рассказал Сергей Нехороших. – По масштабам – это очень большой объем работ, такого в истории Биробиджанской ТЭЦ еще не было».
В конце августа выведут в капитальный ремонт котлоагрегат № 10. Помимо этого ведется ремонт на вспомогательном оборудовании. Идёт серьезная работа по замене обмуровки котлов, что в отопительный период должно положительно отразиться на экологических показателях.
По словам директора ХТСК, все работы выполняются в срок. Для обеспечения беспрерывности ремонтного процесса на ТЭЦ в настоящее время работа подрядчиков организована в две смены, ежедневно на ремонте оборудования задействовано более 40 специалистов.
Помимо работ на ТЭЦ продолжается капитальный ремонт и на подведомственной тепломагистрали на участке «ТЭЦ - город» в районе чулочной фабрики, где подлежит замене 160 метров трубопровода. В настоящее время ремонтные работы выполнены более чем на 80 %. На другой теплотрассе, идущей на микрорайон им. Бумагина, работы по замены труб завершены досрочно.
Между тем, Сергей Нехороших обратил внимание присутствующих на то, что ремонтная кампания ведется в условиях высокого долга потребителей и недостаточного тарифа. За неимением иных источников финансирования ДГК вынуждена привлекать кредитные средства для обеспечения прохождения текущей ремонтной кампании. Директор ХТСК отметил, что ресурсы для будущих ремонтных кампаний необходимо искать сообща с мэрией города Биробиджана и правительством региона в рамках ранее подписанного соглашения о сотрудничестве.
По результатам доклада участники совещания договорились о проведении до 20 августа встречи всех заинтересованных лиц с целью решения вопроса по определению дополнительных источников финансирования ремонтной и инвестиционной программ текущего года. Однако вопрос по поиску инвестиций на предстоящие периоды остался открытым.