В ЕАО отремонтируют биробиджанскую ТЭЦ

Как отметил руководитель ХТСК, в 2018 году на БТЭЦ ведется беспрецедентная ремонтная кампания – и по финансовым вложениям, и по объемам работ. Так, финансирование ремонтной и инвестиционной программ в разы превысило утвержденное комитетом тарифов и цен ЕАО и составило 171 млн рублей. На эти средства уже сделан капитальный ремонт котла № 5 и расширенные текущие ремонты котлов №№ 6,7. Близится к завершению расширенный текущий ремонт на котлоагрегате № 9. В завершающую стадию вошел капитальный ремонт на котле № 8, работы на котором ведутся с февраля.