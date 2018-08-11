В Приморье из-за долгов мужчина едва не лишился свободы

Posted 11 августа 2018, 06:41
Published 11 августа 2018, 06:41
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Деньги на содержание ребенка гражданин обязан был выплачивать в соответствии с судебным решением ещё с 2014 года. Однако свои обязательства приморец выполнял неохотно, периодически перечисляя всего лишь незначительные суммы.
В результате безответственного отношения к исполнению требований исполнительного документа накопилась задолженность в размере 178 тысяч рублей. Чтобы должник быстрее выплатил деньги, его привлекли к административной ответственности за неуплату без уважительных причин, что нарушило решение суда или нотариально удостоверенного соглашения, средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого «деяния».
Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов.
Вместе с тем должнику были разъяснены последствия дальнейшей невыплаты алиментов и уклонения от отбывания обязательных работ. Узнав о перспективе уголовного наказания, неплательщик проявил находчивость и в кратчайшие сроки погасил долг в полном объеме.