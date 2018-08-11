В Приморье из-за долгов мужчина едва не лишился свободы

В результате безответственного отношения к исполнению требований исполнительного документа накопилась задолженность в размере 178 тысяч рублей. Чтобы должник быстрее выплатил деньги, его привлекли к административной ответственности за неуплату без уважительных причин, что нарушило решение суда или нотариально удостоверенного соглашения, средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого «деяния».