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Posted 11 августа 2018, 06:41

Published 11 августа 2018, 06:41

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

В Приморье из-за долгов мужчина едва не лишился свободы

11 августа 2018, 06:41
Чтобы избежать уголовной ответственности, житель города Арсеньева выплатил долг по алиментам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Деньги на содержание ребенка гражданин обязан был выплачивать в соответствии с судебным решением ещё с 2014 года. Однако свои обязательства приморец выполнял неохотно, периодически перечисляя всего лишь незначительные суммы.

В результате безответственного отношения к исполнению требований исполнительного документа накопилась задолженность в размере 178 тысяч рублей. Чтобы должник быстрее выплатил деньги, его привлекли к административной ответственности за неуплату без уважительных причин, что нарушило решение суда или нотариально удостоверенного соглашения, средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого «деяния».

Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов.

Вместе с тем должнику были разъяснены последствия дальнейшей невыплаты алиментов и уклонения от отбывания обязательных работ. Узнав о перспективе уголовного наказания, неплательщик проявил находчивость и в кратчайшие сроки погасил долг в полном объеме.

#Новости#Общество#Невыплата алиментов#Судебные приставы
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