Трое приморцев пострадали от укусов очень опасных насекомых

Posted 12 августа 2018, 02:55
Published 12 августа 2018, 02:55
Modified 1 сентября 2022, 02:57
Updated 1 сентября 2022, 02:57
По информации дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, два вызова за сутки приняли в находкинском филиале ДВРПСО МЧС.
Шершни обустроили гнёзда на приусадебных участках в посёлках Врангель и Авангард.
«Люди попросили помощи. Трое человек уже пострадали от укусов опасных насекомых», - рассказали в ведомстве.
Дежурная смена Находкинского ПСО прибыла по указанным адресам, оказала первую помощь пострадавшим и, соблюдая меры предосторожности, провела работы по утилизации гнёзд шершней.
Специалисты заметили, что в этом году, как никогда много подобных обращений. За последние десять дней спасатели помогали избавиться от ос и шершней шесть раз. Гнезда опасных насекомых были обнаружены не только в частных владениях, но и на территории детского сада.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, как приморские спасатели помогли жителям села в Партизанском районе отбиться от диких пчёл. Из-за назойливых насекомых людям было страшно выходить на улицу. Позже опасные насекомые атаковали жителей улицы Садовой в Находке. Людям не давали проходу шершни, устроившие гнездо на территории одного из подворий. Неделю назад шершни атаковали здание детской библиотеки.
К слову, специалисты не советуют бороться с этими насекомыми самостоятельно, так как укус шершня, например, чреват аллергической реакцией, отёком, головокружением, нарушением сердечного ритма.