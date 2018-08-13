В Приморье распространяют фальшивые пятитысячные купюры

Прежде всего, по утверждениям специалистов, банкнота не имеет расслоений и не может быть склеена из двух листов бумаги. Если слегка намочить купюру, она не «расплывётся» в изображении. Если бумага менее эластична и не имеет характерного для банкноты хруста, то стоит усомниться в её подлинности.