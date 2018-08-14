Глава Минвостокразвития прибыл с инспекцией на Камчатку

Posted 14 августа 2018, 05:36
Published 14 августа 2018, 05:36
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
По данным правительства, строящееся на Камчатке медицинское учреждение будет одним из самых крупных на Дальнем Востоке. Комплекс из нескольких зданий займёт почти 40 гектаров. Там круглосуточно сможет находиться около 450 пациентов, ещё 150 - в качестве посетителей. Благодаря этому проекту местные жители получат доступ к новейшим медицинским технологиям, диагностике и помощи. В 2018 году будет готов фундамент и металлокаркас диагностического корпуса.
Александр Козлов заявил, что эта больница - не просто социальный объект, а самое настоящее спасение для граждан.
Одновременно со строительством медучреждения в крае ведётся реконструкция стадиона «Спартак» и модернизация восьми образовательных учреждений. Спортивный комплекс в будущем сможет вмещать 3 тысячи зрителей, а также будет иметь площадки для игры в волейбол, теннис, прыжков в высоту и скейтдром.
Зампредседателя правительства Камчатки Валерий Карпенко сообщил, что все работы идут строго по графику. Кроме того, в 2018 года на реализацию плана социального развития Камчатка получила от Москвы 537 миллионов рублей.
РИА «Восток-Медиа» 17 июля сообщало, что министр развития Дальнего Востока на своей личной странице в Instagram рассказал о реконструкции набережной у реки Амур в Благовещенске.
По словам главы Минвостокразвития, средства на ремонт набережной были сэкономлены из той суммы, которая была выделена Амурской области по плану социального развития весной 2018 года.