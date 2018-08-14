Глава Минвостокразвития прибыл с инспекцией на Камчатку

По данным правительства, строящееся на Камчатке медицинское учреждение будет одним из самых крупных на Дальнем Востоке. Комплекс из нескольких зданий займёт почти 40 гектаров. Там круглосуточно сможет находиться около 450 пациентов, ещё 150 - в качестве посетителей. Благодаря этому проекту местные жители получат доступ к новейшим медицинским технологиям, диагностике и помощи. В 2018 году будет готов фундамент и металлокаркас диагностического корпуса.