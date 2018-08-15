Приморцы смогут узнать об основателях Владивостока на выставке картин

Posted 15 августа 2018, 00:05
Published 15 августа 2018, 00:05
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Инициаторами проекта выступили член общественного совета по культуре при губернаторе Приморья Ирина Ткаченко, а также руководитель компании «Рыбный островок» Ирина Кузьмина.
Как отмечают организаторы мероприятия, Владивосток – это город, который нельзя не любить.
«Из необустроенного военного поста он быстро превратился в большой город. Его основателями были военные моряки, но дальнейшую судьбу Владивостока они определяли уже в партнёрстве с предпринимателями. Инициативные, энергичные, они буквально на пустом месте создали город, в названии которого заложена идея «владения Востоком», – говорят специалисты.
Среди первых предпринимателей помимо русских, были китайцы, немцы, французы, американцы, финны и многие другие.
«Все считали своей родиной Россию, называли себя русскими, любили Владивосток и делали всё, чтобы этот город стал лучшим», – рассказывают организаторы.
Они также отмечают, что подробнее познакомиться с ранним Владивостоком и его основателями можно до 28 декабря по адресу Петра Великого, 6.
К слову, о текущей выставке своё мнение высказала искусствовед, доцент Дальневосточного федерального университета Ольга Зотова:
«Творчество Лидии Козьминой вызывает в памяти известный спор, возникший в русском искусстве в конце XIX века, что важнее: «что писать?» или «как писать?». У Лидии всё сошлось удивительно гармоничным образом. На первый вопрос она отвечает калейдоскопом сюжетов, выдающим художника думающего, готового к некому исповедальному высказыванию. Ответ на второй вопрос очевиден: виртуозное владение техническими приёмами письма в живописи и графике, использование элементов коллажа в графических листах, подчёркивающее фактуру материала. Всё вместе делает творчество Лидии Козминой одним из самых заметных явлений в дальневосточном искусстве».