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Posted 15 августа 2018, 00:05

Published 15 августа 2018, 00:05

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Приморцы смогут узнать об основателях Владивостока на выставке картин

15 августа 2018, 00:05
Сюжет
Выставка
В Музее города продолжается выставка работ художника Лидии Козьминой «Шкала роста. Трудами Вашими здесь Россия», посвящённая первооткрывателям и основателям Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инициаторами проекта выступили член общественного совета по культуре при губернаторе Приморья Ирина Ткаченко, а также руководитель компании «Рыбный островок» Ирина Кузьмина.

Как отмечают организаторы мероприятия, Владивосток – это город, который нельзя не любить.

«Из необустроенного военного поста он быстро превратился в большой город. Его основателями были военные моряки, но дальнейшую судьбу Владивостока они определяли уже в партнёрстве с предпринимателями. Инициативные, энергичные, они буквально на пустом месте создали город, в названии которого заложена идея «владения Востоком», говорят специалисты.

Среди первых предпринимателей помимо русских, были китайцы, немцы, французы, американцы, финны и многие другие.

«Все считали своей родиной Россию, называли себя русскими, любили Владивосток и делали всё, чтобы этот город стал лучшим», рассказывают организаторы.

Они также отмечают, что подробнее познакомиться с ранним Владивостоком и его основателями можно до 28 декабря по адресу Петра Великого, 6.

К слову, о текущей выставке своё мнение высказала искусствовед, доцент Дальневосточного федерального университета Ольга Зотова:

«Творчество Лидии Козьминой вызывает в памяти известный спор, возникший в русском искусстве в конце XIX века, что важнее: «что писать?» или «как писать?». У Лидии всё сошлось удивительно гармоничным образом. На первый вопрос она отвечает калейдоскопом сюжетов, выдающим художника думающего, готового к некому исповедальному высказыванию. Ответ на второй вопрос очевиден: виртуозное владение техническими приёмами письма в живописи и графике, использование элементов коллажа в графических листах, подчёркивающее фактуру материала. Всё вместе делает творчество Лидии Козминой одним из самых заметных явлений в дальневосточном искусстве».

#Новости#Культура#Выставка#Культура в Приморском крае#Художественная выставка
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