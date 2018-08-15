Приморцы смогут узнать об основателях Владивостока на выставке картин

«Творчество Лидии Козьминой вызывает в памяти известный спор, возникший в русском искусстве в конце XIX века, что важнее: «что писать?» или «как писать?». У Лидии всё сошлось удивительно гармоничным образом. На первый вопрос она отвечает калейдоскопом сюжетов, выдающим художника думающего, готового к некому исповедальному высказыванию. Ответ на второй вопрос очевиден: виртуозное владение техническими приёмами письма в живописи и графике, использование элементов коллажа в графических листах, подчёркивающее фактуру материала. Всё вместе делает творчество Лидии Козминой одним из самых заметных явлений в дальневосточном искусстве».