В Приморье придумали способ изготовления денег в домашних условиях

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что жители Находки - 37-летняя женщина и мужчины в возрасте 37 и 34 лет – изготавливали фальшивые купюры в квартире одного из задержанных. Специалисты обнаружили подделки с одинаковыми сериями и номерами, фрагменты кальки с изображениями 5000-тысячных купюр, а также оборудования для изготовления банкнот.