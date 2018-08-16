В Приморье придумали способ изготовления денег в домашних условиях

Posted 16 августа 2018, 01:51
Published 16 августа 2018, 01:51
Modified 1 сентября 2022, 03:30
Updated 1 сентября 2022, 03:30
В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что жители Находки - 37-летняя женщина и мужчины в возрасте 37 и 34 лет – изготавливали фальшивые купюры в квартире одного из задержанных. Специалисты обнаружили подделки с одинаковыми сериями и номерами, фрагменты кальки с изображениями 5000-тысячных купюр, а также оборудования для изготовления банкнот.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморье чаще всего жители «получают» фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей в магазинах, киосках, кафе-барах, такси, сельскохозяйственных рынках, АЗС и в местах, где отсутствуют специальные приборы для проверки банкнот
В случае, если приморцы обнаружили фальшивые купюры, ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путём совершения расчётных операций. До прибытия сотрудников полиции необходимо запомнить приметы гражданина, который передал деньги, либо место, где в последний раз были совершены покупки.