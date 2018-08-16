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Posted 16 августа 2018, 01:51

Published 16 августа 2018, 01:51

Modified 1 сентября 2022, 03:30

Updated 1 сентября 2022, 03:30

В Приморье придумали способ изготовления денег в домашних условиях

16 августа 2018, 01:51
Сюжет
Происшествие
Трое жителей Приморья изготавливали фальшивые пятитысячные купюры и расплачивались ими в продуктовых магазинах Партизанского района и Находки. Подозреваемых задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что жители Находки - 37-летняя женщина и мужчины в возрасте 37 и 34 лет – изготавливали фальшивые купюры в квартире одного из задержанных. Специалисты обнаружили подделки с одинаковыми сериями и номерами, фрагменты кальки с изображениями 5000-тысячных купюр, а также оборудования для изготовления банкнот.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморье чаще всего жители «получают» фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей в магазинах, киосках, кафе-барах, такси, сельскохозяйственных рынках, АЗС и в местах, где отсутствуют специальные приборы для проверки банкнот

В случае, если приморцы обнаружили фальшивые купюры, ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путём совершения расчётных операций. До прибытия сотрудников полиции необходимо запомнить приметы гражданина, который передал деньги, либо место, где в последний раз были совершены покупки.

#Новости#Находка#Владивосток#Происшествие#Партизанск#Фальшивые купюры
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