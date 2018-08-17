В метро Москвы произошёл сбой

Posted 17 августа 2018, 13:21
Published 17 августа 2018, 13:21
Modified 1 сентября 2022, 03:30
Updated 1 сентября 2022, 03:30
Как сообщает издание Dni.ru, в сторону центра составы двигаются с увеличенным интервалом. Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло по техническим причинам.
Ранее сообщалось, что произошёл сбой на Замоскворецкой линии метрополитена. Из-за обрыва контактных проводов на станци «Автозаводская» движение было остановлено от станции «Новокузнецкая» до станции «Орехово».