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Posted 17 августа 2018, 13:21

Published 17 августа 2018, 13:21

Modified 1 сентября 2022, 03:30

Updated 1 сентября 2022, 03:30

В метро Москвы произошёл сбой

17 августа 2018, 13:21
Сюжет
Происшествие
В московском метрополитене произошёл сбой. На Таганско-Краснопресненской линии движение составов поездов временно приостановлено.

Как сообщает издание Dni.ru, в сторону центра составы двигаются с увеличенным интервалом. Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло по техническим причинам.

Ранее сообщалось, что произошёл сбой на Замоскворецкой линии метрополитена. Из-за обрыва контактных проводов на станци «Автозаводская» движение было остановлено от станции «Новокузнецкая» до станции «Орехово».

#Новости#Происшествие
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