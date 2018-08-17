Вкладчики банка «Уссури» отдают предпочтение ВТБ

Posted 17 августа 2018, 06:09
Published 17 августа 2018, 06:09
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
С 6 июня 2018 года ВТБ как агент Аге́нтства по страхова́нию вкла́дов (АСВ) выплатил около 3,2 миллиарда рублей страхового возмещения вкладчикам банка «Уссури», что составляет примерно 75 % от общего объёма. Всего за этот период в отделения банка обратились более 4,5 тысячи человек. 93 % вкладчиков предпочли оставить полученные средства на счетах и вкладах в ВТБ.
ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка «Уссури» в качестве банка-агента АСВ. Общий объём выплат составит 4,3 миллиарда рублей. Ожидается, что в банк могут обратиться более 8,2 тысячи человек.
«Показатель по объёму средств, которые клиенты банка «Уссури» оставляют в ВТБ, является рекордным, – отметила руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова. – Мы связываем это с выгодными предложениями, позволяющими нашим клиентам разместить свои средства по ставкам, превышающим среднее значение по рынку. ВТБ постоянно разрабатывает и реализует новые предложения, учитывая различные клиентские потребности. Например, в этом году мы запустили несколько сезонных акций с привлекательными условиями: промо-вклад «Максимальный» со ставкой шесть и четыре десятых (6,4) процента и акцию «7,5 процента в первый месяц к накопительному счёту».
Уточнить информацию об отделениях банка, в которых производятся выплаты, можно на сайте vtb.ru в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ». Дополнительную информацию можно получить: