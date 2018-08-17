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Posted 17 августа 2018, 06:09

Published 17 августа 2018, 06:09

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Вкладчики банка «Уссури» отдают предпочтение ВТБ

17 августа 2018, 06:09
Большинство из них именно здесь разместили свои средства

С 6 июня 2018 года ВТБ как агент Аге́нтства по страхова́нию вкла́дов (АСВ) выплатил около 3,2 миллиарда рублей страхового возмещения вкладчикам банка «Уссури», что составляет примерно 75 % от общего объёма. Всего за этот период в отделения банка обратились более 4,5 тысячи человек. 93 % вкладчиков предпочли оставить полученные средства на счетах и вкладах в ВТБ.

ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка «Уссури» в качестве банка-агента АСВ. Общий объём выплат составит 4,3 миллиарда рублей. Ожидается, что в банк могут обратиться более 8,2 тысячи человек.

«Показатель по объёму средств, которые клиенты банка «Уссури» оставляют в ВТБ, является рекордным, – отметила руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова. – Мы связываем это с выгодными предложениями, позволяющими нашим клиентам разместить свои средства по ставкам, превышающим среднее значение по рынку. ВТБ постоянно разрабатывает и реализует новые предложения, учитывая различные клиентские потребности. Например, в этом году мы запустили несколько сезонных акций с привлекательными условиями: промо-вклад «Максимальный» со ставкой шесть и четыре десятых (6,4) процента и акцию «7,5 процента в первый месяц к накопительному счёту».

Уточнить информацию об отделениях банка, в которых производятся выплаты, можно на сайте vtb.ru в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ». Дополнительную информацию можно получить:

  • по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);
  • по адресу [email protected].
#Новости#Общество#Дальний Восток
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