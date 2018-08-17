Вкладчики банка «Уссури» отдают предпочтение ВТБ

«Показатель по объёму средств, которые клиенты банка «Уссури» оставляют в ВТБ, является рекордным, – отметила руководитель розничного бизнеса ВТБ в Хабаровском крае Ольга Некрасова. – Мы связываем это с выгодными предложениями, позволяющими нашим клиентам разместить свои средства по ставкам, превышающим среднее значение по рынку. ВТБ постоянно разрабатывает и реализует новые предложения, учитывая различные клиентские потребности. Например, в этом году мы запустили несколько сезонных акций с привлекательными условиями: промо-вклад «Максимальный» со ставкой шесть и четыре десятых (6,4) процента и акцию «7,5 процента в первый месяц к накопительному счёту».