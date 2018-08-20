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Posted 20 августа 2018, 07:30

Published 20 августа 2018, 07:30

Modified 1 сентября 2022, 03:30

Updated 1 сентября 2022, 03:30

Полиция Ростовской области стала пятым участником «Правовой помощи онлайн»

20 августа 2018, 07:30
К уникальному для России проекту по оказанию населению правовой помощи в режиме онлайн присоединилось МВД Ростовской области, передает корреспондент RostovGazeta.

Уполномоченный МФЦ и областное УМВД в пятницу подписали соответствующее соглашение. Ведомство стало пятым участником проекта и вторым федеральным органом после ПФР.

По сообщению RostovGazeta., первую онлайн-консультацию для населения сотрудники МВД провели сразу после заключения соглашения. Встреча прошла в Первомайском районе Ростова-на-Дону на базе шестого отдела полиции.

Проект «Правовая помощь онлайн» разработали в Ростовской области, нигде в России такой формат больше не практикуется. Основная цель проекта - сделать правовую помощь представителей разных региональных ведомств доступнее для жителей всех населенных пунктов. Техобеспечением проекта занимается региональное Минсвязи, при помощи которого в нескольких МФЦ заработали точки видеосвязи для проведения онлайн-консультаций.

Такие точки уже действуют в 22 МФЦ, в которых жители области могут проконсультироваться с работниками правоохранительных органов по вопросам миграции, получения паспорта, прописки.

С момента запуска проекта в начале июля консультации получили 70 человек, что говорит о востребованности проекта. В планах увеличение числа участников, в настоящее время проходят переговоры с региональным управлением Росреестра. Попасть на консультацию могут жителя любого района области.

«Предложение об организации бесплатной правовой помощи населению области, поступившее от Правительства региона и Парламента, поддержали на федеральном уровне. «Правовая помощь онлайн» делает возможным обращение к квалифицированным специалистам с любыми вопросами, находящимися в компетенции ведомства. Бывает, что при решении обращений у жителей региона остаются некоторые вопросы, получить разъяснения на которые теперь можно при живом общении», - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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