Полиция Ростовской области стала пятым участником «Правовой помощи онлайн»

«Предложение об организации бесплатной правовой помощи населению области, поступившее от Правительства региона и Парламента, поддержали на федеральном уровне. «Правовая помощь онлайн» делает возможным обращение к квалифицированным специалистам с любыми вопросами, находящимися в компетенции ведомства. Бывает, что при решении обращений у жителей региона остаются некоторые вопросы, получить разъяснения на которые теперь можно при живом общении», - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.