Во Владивостоке прошел фотофестиваль «Глубина резкости»

В рамках фестиваля на владивостокском «Арбате» 18 августа была организована фотосушка. Участники обменивались распечатанными фотографиями, высказывали свое мнение и знакомились с единомышленниками. В то же время в коворкинге DОМ было организовано несколько лекций о создании пейзажных и ночных фото, художественных портретов и о современных тенденциях в свадебных фотосессиях.