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Posted 20 августа 2018, 04:17

Published 20 августа 2018, 04:17

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Во Владивостоке прошел фотофестиваль «Глубина резкости»

20 августа 2018, 04:17
Сюжет
Фестиваль
Во Владивостоке с 17 по 19 августа при поддержке Приморского краевого центра народной культуры прошел фотофестиваль «Глубина резкости». Открытие мероприятия состоялось в выставочном зале центра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вход на фестиваль был свободен для всех желающих ознакомиться с работами победителей одноименного конкурса и увидеть церемонию награждения.

В рамках фестиваля на владивостокском «Арбате» 18 августа была организована фотосушка. Участники обменивались распечатанными фотографиями, высказывали свое мнение и знакомились с единомышленниками. В то же время в коворкинге DОМ было организовано несколько лекций о создании пейзажных и ночных фото, художественных портретов и о современных тенденциях в свадебных фотосессиях.

Слушателей очень интересовали детали съемочного процесса, техническое сопровождение, используемые фототехники. Кроме, того для желающих был организован тест-драйв фототехники OLYMPUS.

Последний раз фотосушка была организована в городе на День молодежи 23 июня. Увидеть лучшие фото горожан можно было на пешеходной зоне от улицы Пограничной до фонтана на Спортивной набережной.

Мероприятие завершилось награждением победителей фотоконкурса «Глубина резкости». Помимо этого, в рамках фестиваля были отмечены лучшие работы фотокросса, который состоялся в начале августа текущего года.

#Новости#Культура#Фестиваль#Владивосток#Культура в Приморском крае#Культурная жизнь
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