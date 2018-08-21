Хабаровск использует для отопления домов альтернативное топливо

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В Индустриальном районе Хабаровске ведутся работы по подключению 400 частных домов к альтернативному виду топлива. Каждый год на газификацию районов из городского бюджета тратится около 35 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию Хабаровска.

Начальник городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Игорь Муравьев рассказал, что 21 августа депутаты Хабаровской городской думы обсудили, реализацию муниципальной программы по развитию инженерной структуры дальневосточной столицы. На сегодняшний день работы по прокладке газовых труб проходит по улице Нагорной и в микрорайоне Пятая площадка. Игорь Муравьев добавил, что в будущем газопровод появится на улицах Суворова и Черняховского. В 2019 году на очереди будет поселок Красная Речка. В последние годы жители около 150 многоквартирных и 600 частных домов начали пользоваться газом. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 14 августа замначальника городского управления ЖКХ Иван Соловьёв рассказал разработке системы грантовой поддержки, благодаря которой горожане смогут перевести жилые многоквартирные дома на систему теплообменников. Горожанам, победившем в специальном конкурсе, будут компенсировать 90 процентов стоимости ремонта для смены системы отопления.