vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа 2018, 08:37

Published 21 августа 2018, 08:37

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Хабаровск использует для отопления домов альтернативное топливо

21 августа 2018, 08:37
Сюжет
Отопление
В Индустриальном районе Хабаровске ведутся работы по подключению 400 частных домов к альтернативному виду топлива. Каждый год на газификацию районов из городского бюджета тратится около 35 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию Хабаровска.

Начальник городского управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Игорь Муравьев рассказал, что 21 августа депутаты Хабаровской городской думы обсудили, реализацию муниципальной программы по развитию инженерной структуры дальневосточной столицы. На сегодняшний день работы по прокладке газовых труб проходит по улице Нагорной и в микрорайоне Пятая площадка.

Игорь Муравьев добавил, что в будущем газопровод появится на улицах Суворова и Черняховского. В 2019 году на очереди будет поселок Красная Речка.

В последние годы жители около 150 многоквартирных и 600 частных домов начали пользоваться газом.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 14 августа замначальника городского управления ЖКХ Иван Соловьёв рассказал разработке системы грантовой поддержки, благодаря которой горожане смогут перевести жилые многоквартирные дома на систему теплообменников. Горожанам, победившем в специальном конкурсе, будут компенсировать 90 процентов стоимости ремонта для смены системы отопления.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Отопление#Газификация#Топливо#Газовое топливо
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика