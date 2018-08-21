Спасатели из Хабаровска выехали на помощь в Приморский край

По данным портала Примпогода, на территорию Приморского края надвигается сразу два мощных тайфуна. В регионе в это время возможны сильные дожди и штормовой ветер. Синоптики рекомендуют отдыхающим не планировать дальние поездки. Первый тайфун – бывший «RUMBIA». По прогнозам синоптиков он продолжает смещаться над восточными районами Китая на север, и, по расчетным данным, ночью 21 августа выйдет на север Желтого моря. Над территорией края он пронесётся в период с 21-22 августа. В это время в Приморье пройдут дожди в южной половине и на востоке края сильные. Не исключены локальные ливни опасной категории. На побережье и местами в континентальной части края усилится южный ветер до 15-22 метров в секунду. По версии синоптиков, большую опасность для региона представляет тайфун «SOULIK», который сейчас смещается над акваторией Тихого океана. Однако у специалистов есть две версии его дальнейшей траектории.