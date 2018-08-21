Спасатели из Хабаровска выехали на помощь в Приморский край

Posted 21 августа 2018, 01:10
Published 21 августа 2018, 01:10
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Во вторник утром, 21 августа, из Хабаровска убыла группа спасателей в составе 30 человек. Как отметил Врио начальника ДВРПСО МЧС России Владимир Кадыков, такое решение для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации было принято в связи с неблагоприятным прогнозом и возможным ухудшением гидрологической обстановки. Группировка доберётся до Владивостока наземным транспортом.
По данным пресс-службы ведомства, спасатели оснащены необходимым оборудованием и снаряжением: лодки, гидрокостюмы, спасательные жилеты, гидравлический инструмент, шанцевый - всё, что может быть полезно и необходимо при спасательных и аварийно-восстановительных работах. При необходимости силы спасателей окажут помощь в эвакуации населения, спасении от воды имущества и домашнего скота, доставке населению продуктов питания и медикаментов, других работах, направленных на предотвращение несчастных случаев, а также проведут неотложные восстановительные работы на территориях, пострадавших от воды.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на Приморье наступают два опасных тайфуна. Силы и средства территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в понедельник, 20 августа, приведены в повышенную готовность.
По данным портала Примпогода, на территорию Приморского края надвигается сразу два мощных тайфуна. В регионе в это время возможны сильные дожди и штормовой ветер. Синоптики рекомендуют отдыхающим не планировать дальние поездки. Первый тайфун – бывший «RUMBIA». По прогнозам синоптиков он продолжает смещаться над восточными районами Китая на север, и, по расчетным данным, ночью 21 августа выйдет на север Желтого моря. Над территорией края он пронесётся в период с 21-22 августа. В это время в Приморье пройдут дожди в южной половине и на востоке края сильные. Не исключены локальные ливни опасной категории. На побережье и местами в континентальной части края усилится южный ветер до 15-22 метров в секунду. По версии синоптиков, большую опасность для региона представляет тайфун «SOULIK», который сейчас смещается над акваторией Тихого океана. Однако у специалистов есть две версии его дальнейшей траектории.