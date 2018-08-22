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Posted 22 августа 2018, 04:00

Published 22 августа 2018, 04:00

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Глава Минвостокразвития подвёл итоги своей работы за 100 дней

22 августа 2018, 04:00
Сюжет
Минвостокразвития
Александр Козлов подвёл итоги своей деятельности на новом посту. По его словам, за 100 дней ему удалось многого добиться, и министр решил рассказать об этом на своей официальной странице в Instagram, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Александр Козлов написал о проекте «Единая субсидия». По его словам, это одна из важнейших инициатив министерства, в рамках которой с регионами были подписаны договоры на выделение средств на строительство и реконструкцию 193 социальных объектов. В их число входит набережная в Благовещенске и аэропорт в городе Оха. Также до глав регионов было донесено, что, если выделенные федеральным правительством средства не будут освоены в нужный срок, их будут перекидывать в другие области, чтобы Дальний Восток продолжали благоустраивать.

Под руководством Александра Козлова увеличивается транспортная доступность в ДФО. На субсидируемые авиаперевозки удалось найти дополнительно 625 миллионов рублей. Минвостокразвития прорабатывает этот вопрос вместе с министерством транспорта.

Также Александр Козлов активно готовится к Президиуму Госсовета, на котором будут представлены предложения для 12 национальных проектов.

Руководители министерств образования и здравоохранения ознакомились с ситуацией на Дальнем Востоке и решили выделить дополнительные средства на исправление ситуации. Также правительством России почти одобрен вопрос об изменении способа доведения субвенции из федерального фонда ОМС в его территориальные отделения в пяти регионах, которые имеют специфику и требуют большего финансирования

Министр отметил, что за 100 дней ему пришлось совершить огромное количество командировок, найти двух новых заместителей министра, начать подготовку к ВЭФ-2018, помочь якутскому инвестору с распределением помощи и решить проблему жительнице Владивостока с «дальневосточным гектаром».

#Новости#Дальний Восток#Минвостокразвития#Работа#Регионы ДФО#Александр Козлов#Власть
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