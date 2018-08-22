Глава Минвостокразвития подвёл итоги своей работы за 100 дней

Александр Козлов написал о проекте «Единая субсидия». По его словам, это одна из важнейших инициатив министерства, в рамках которой с регионами были подписаны договоры на выделение средств на строительство и реконструкцию 193 социальных объектов. В их число входит набережная в Благовещенске и аэропорт в городе Оха. Также до глав регионов было донесено, что, если выделенные федеральным правительством средства не будут освоены в нужный срок, их будут перекидывать в другие области, чтобы Дальний Восток продолжали благоустраивать.