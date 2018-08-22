Глава Минвостокразвития подвёл итоги своей работы за 100 дней

Posted 22 августа 2018, 04:00
Published 22 августа 2018, 04:00
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Александр Козлов написал о проекте «Единая субсидия». По его словам, это одна из важнейших инициатив министерства, в рамках которой с регионами были подписаны договоры на выделение средств на строительство и реконструкцию 193 социальных объектов. В их число входит набережная в Благовещенске и аэропорт в городе Оха. Также до глав регионов было донесено, что, если выделенные федеральным правительством средства не будут освоены в нужный срок, их будут перекидывать в другие области, чтобы Дальний Восток продолжали благоустраивать.
Под руководством Александра Козлова увеличивается транспортная доступность в ДФО. На субсидируемые авиаперевозки удалось найти дополнительно 625 миллионов рублей. Минвостокразвития прорабатывает этот вопрос вместе с министерством транспорта.
Также Александр Козлов активно готовится к Президиуму Госсовета, на котором будут представлены предложения для 12 национальных проектов.
Руководители министерств образования и здравоохранения ознакомились с ситуацией на Дальнем Востоке и решили выделить дополнительные средства на исправление ситуации. Также правительством России почти одобрен вопрос об изменении способа доведения субвенции из федерального фонда ОМС в его территориальные отделения в пяти регионах, которые имеют специфику и требуют большего финансирования
Министр отметил, что за 100 дней ему пришлось совершить огромное количество командировок, найти двух новых заместителей министра, начать подготовку к ВЭФ-2018, помочь якутскому инвестору с распределением помощи и решить проблему жительнице Владивостока с «дальневосточным гектаром».