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Posted 23 августа 2018, 03:35

Published 23 августа 2018, 03:35

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

«Ростелеком» открыл новый салон связи в торговом центре во Владивостоке

23 августа 2018, 03:35
Сюжет
Ростелеком
Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») продолжает открывать центры продаж и обслуживания нового поколения в Приморском крае. Во Владивостоке новый офис находится по адресу: Полетаева, 6, торговый центр «Седанка-сити», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В офисе можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», домашний телефон или мобильную связь. В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ» – воспользоваться паузой и записью прямого эфира, заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке» и многое другое.

Все услуги «Ростелекома» доступны для подключения «под ключ», вместе с необходимым абонентским оборудованием: высокоскоростным Wi-Fi-роутером, ТВ-приставкой, современным домашним телефоном. Все оборудование может доставить специалист компании в момент подключения услуг.

Клиентам салона связи доступны дополнительные сервисы: страхование, денежные переводы, погашение кредитов, выдача заказов из интернет-магазинов. Также в офисе «Ростелекома» клиенты могут приобрести антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны и аксессуары к ним.

«Наша задача – сделать офисы продаж универсальными с максимальным набором сервисов, чтобы клиент не тратил свое время и мог получить нужные ему услуги в одном месте. Уже сейчас в наших салонах связи можно купить антивирусные программы, авиабилеты, мобильные телефоны, смартфоны таких популярных брендов как Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое», – комментирует Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».

Офис работает с воскресения по четверг с 10:00 до 21:00, в пятница и субботу с 10:00 до 22:00, без перерывов и выходных.

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