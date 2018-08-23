«Ростелеком» открыл новый салон связи в торговом центре во Владивостоке

В офисе можно узнать подробности и подключить все услуги связи «Ростелекома», в том числе «Интерактивное ТВ», «Домашний интернет», домашний телефон или мобильную связь. В зоне тестирования можно получить консультацию и самостоятельно освоить управление «Интерактивным ТВ» – воспользоваться паузой и записью прямого эфира, заказать фильм в «Видеопрокате», изучить коллекцию песен в сервисе «Караоке» и многое другое.