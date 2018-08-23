В Приморье на несколько часов перекроют важную трассу

Из источников агентству стало известно, что в четверг, 23 августа, с 13:00 движение по автодороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в районе села Голубовка, Партизанский район, временно перекроют. Сообщение между Находкой и городом Партизанск будет осуществляться по объездной дороге Хмыловка – Владимиро –Александровское. По предварительной информации, специалисты перекроют дорогу для проведения работ по поднятию самосвала марки Hyundai. Габаритная техника находится в кювете между поворотом на Порт Восточный и нового асфальтированного объезда перед Голубовкой вот уже третий день, рулевой транспорта не справился с управлением авто, и самосвал слетел с дорожного откоса.