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Posted 23 августа 2018, 02:50

Published 23 августа 2018, 02:50

Modified 1 сентября 2022, 02:51

Updated 1 сентября 2022, 02:51

В Приморье на несколько часов перекроют важную трассу

23 августа 2018, 02:50
Сюжет
Дорога
Движение по автодороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в районе села Голубовка, Партизанский район, временно закроют, сообщает РИА «Восток-Медиа». Специалисты предложили автолюбителям альтернативные объезды.

Из источников агентству стало известно, что в четверг, 23 августа, с 13:00 движение по автодороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово в районе села Голубовка, Партизанский район, временно перекроют. Сообщение между Находкой и городом Партизанск будет осуществляться по объездной дороге Хмыловка – Владимиро –Александровское. По предварительной информации, специалисты перекроют дорогу для проведения работ по поднятию самосвала марки Hyundai. Габаритная техника находится в кювете между поворотом на Порт Восточный и нового асфальтированного объезда перед Голубовкой вот уже третий день, рулевой транспорта не справился с управлением авто, и самосвал слетел с дорожного откоса.

Предположительное время работ составит три часа. Однако, есть вариант, что специалисты справятся с проблемой быстрее.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщило, что сотрудники Примавтодора восстанавливают автомобильное сообщение с селом Фурманово Ольгинского района, нарушенное в результате прошедших дождей. К вечеру на месте размыва дороги специалисты установят временный мост. Кроме того, в пресс-службе администрации Приморского края сообщили, что уже восстановлено движение в районе села Кроуновка. Однако по-прежнему нет проезда в село Духовское, Пограничный район. Перелив воды сохраняется и на 80-м километре дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово.

#Новости#Общество#Дорога#Закрытие
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