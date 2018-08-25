vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа 2018, 04:03

Published 25 августа 2018, 04:03

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

В России появились водительские права с микрочипом

25 августа 2018, 04:03
Сюжет
ГИБДД
Представители ГИБДД РФ впервые показали общественности новые водительские права с микрочипом и QR-кодом. Новые технологии облегчат жизнь автомобилистам, но за это придется заплатить – пошлина за такие права составит 3 тысячи рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным «Коммерсантъ», уровень безопасности в новых правах будет гораздо выше, чем в старых. Прежде всего, документ будет изготовлен на пластиковой основе. Надпись «водительское удостоверение» на нем написано на нескольких языках.

Выдача таких удостоверений будет происходить в тех подразделениях ГИБДД, у которых есть необходимое оборудование. Чтобы оформить их, россиянам придется немного подождать – для начала нужно, чтобы была подготовлена инфраструктура.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Союз автошкол России выступил с инициативой об обязательной переэкзаменовке автомобилистов, меняющих удостоверение водителя.

Людей предлагают обязать сдавать теоретическую часть экзамена каждые 10 лет. По словам главы Союза автошкол России Александра Ачкасова, российских автомобилистов нужно проверять на «адекватность». В 2014 году в стране вступил в силу новый регламент. Однако многие водители его до сих пор не изучили. Тест из 15-20 вопросов в ГИБДД покажет, имеют ли россияне право ездить или нет.

#Новости#Общество#Россия#ГИБДД#Автомобиль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика