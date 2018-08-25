В России появились водительские права с микрочипом

Людей предлагают обязать сдавать теоретическую часть экзамена каждые 10 лет. По словам главы Союза автошкол России Александра Ачкасова, российских автомобилистов нужно проверять на «адекватность». В 2014 году в стране вступил в силу новый регламент. Однако многие водители его до сих пор не изучили. Тест из 15-20 вопросов в ГИБДД покажет, имеют ли россияне право ездить или нет.