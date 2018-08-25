В России появились водительские права с микрочипом

Posted 25 августа 2018, 04:03
Published 25 августа 2018, 04:03
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
По данным «Коммерсантъ», уровень безопасности в новых правах будет гораздо выше, чем в старых. Прежде всего, документ будет изготовлен на пластиковой основе. Надпись «водительское удостоверение» на нем написано на нескольких языках.
Выдача таких удостоверений будет происходить в тех подразделениях ГИБДД, у которых есть необходимое оборудование. Чтобы оформить их, россиянам придется немного подождать – для начала нужно, чтобы была подготовлена инфраструктура.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Союз автошкол России выступил с инициативой об обязательной переэкзаменовке автомобилистов, меняющих удостоверение водителя.
Людей предлагают обязать сдавать теоретическую часть экзамена каждые 10 лет. По словам главы Союза автошкол России Александра Ачкасова, российских автомобилистов нужно проверять на «адекватность». В 2014 году в стране вступил в силу новый регламент. Однако многие водители его до сих пор не изучили. Тест из 15-20 вопросов в ГИБДД покажет, имеют ли россияне право ездить или нет.