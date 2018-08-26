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Posted 26 августа 2018, 10:17

Published 26 августа 2018, 10:17

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Около 300 литров алкоголя лишились приморцы за прошедшую неделю

26 августа 2018, 10:17
Сюжет
Происшествие
За прошедшую неделю сотрудники полиции изъяли около 300 литров алкоголя на сумму более 53 тысяч рублей у предпринимателей, незаконно осуществляющих свою деятельность. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

За неделю полицейские проверили 114 мест летнего отдыха во Владивостоке, в результате чего, помимо алкогольной продукции, из незаконного оборота также изъяли более 46 килограммов морепродуктов без соответствующих документов, подтверждающих безопасность и качество товара.

В ходе рейда в местах летнего отдыха составили 82 протокола об административных правонарушениях. Продолжается активная работа по пресечению административных правонарушений за самоуправство. Как правило, административные протоколы по данной статье сотрудники полиции составляют в отношении так называемых «веревочников», которые самовольно ограждают прибрежные территории и незаконно взимают плату за проезд с граждан.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на пляжах Советского района Владивостока неизвестные незаконно собирали с отдыхающих деньги. Мошенников вычислили сотрудники прокуратуры во время очередного рейда.

По информации ведомства, представители прокуратуры и полицейские проверили места отдыха в Советском районе Владивостока. Речь шла о пляжах на Санаторной и Шаморе.

Так, на Шаморе проверяющие признали обоснованным взимание платы за парковку на территории пляжа ООО «Лотс» и больших асфальтированных парковок на 2 и 3 пляжах. Всех остальных недобросовестных «предпринимателей» привлекут к административной ответственности.

На Санаторной тоже нашлись нарушители. В частности, сотрудники прокуратуры зафиксировали незаконный сбор денег за стоянку автомобилей в районе парка имени Лазо.

#Новости#Владивосток#Происшествие
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