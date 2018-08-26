Около 300 литров алкоголя лишились приморцы за прошедшую неделю

Posted 26 августа 2018, 10:17
Published 26 августа 2018, 10:17
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
За неделю полицейские проверили 114 мест летнего отдыха во Владивостоке, в результате чего, помимо алкогольной продукции, из незаконного оборота также изъяли более 46 килограммов морепродуктов без соответствующих документов, подтверждающих безопасность и качество товара.
В ходе рейда в местах летнего отдыха составили 82 протокола об административных правонарушениях. Продолжается активная работа по пресечению административных правонарушений за самоуправство. Как правило, административные протоколы по данной статье сотрудники полиции составляют в отношении так называемых «веревочников», которые самовольно ограждают прибрежные территории и незаконно взимают плату за проезд с граждан.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на пляжах Советского района Владивостока неизвестные незаконно собирали с отдыхающих деньги. Мошенников вычислили сотрудники прокуратуры во время очередного рейда.
По информации ведомства, представители прокуратуры и полицейские проверили места отдыха в Советском районе Владивостока. Речь шла о пляжах на Санаторной и Шаморе.
Так, на Шаморе проверяющие признали обоснованным взимание платы за парковку на территории пляжа ООО «Лотс» и больших асфальтированных парковок на 2 и 3 пляжах. Всех остальных недобросовестных «предпринимателей» привлекут к административной ответственности.
На Санаторной тоже нашлись нарушители. В частности, сотрудники прокуратуры зафиксировали незаконный сбор денег за стоянку автомобилей в районе парка имени Лазо.