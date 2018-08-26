Около 300 литров алкоголя лишились приморцы за прошедшую неделю

В ходе рейда в местах летнего отдыха составили 82 протокола об административных правонарушениях. Продолжается активная работа по пресечению административных правонарушений за самоуправство. Как правило, административные протоколы по данной статье сотрудники полиции составляют в отношении так называемых «веревочников», которые самовольно ограждают прибрежные территории и незаконно взимают плату за проезд с граждан.