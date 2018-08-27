Глава Приморья обратился за помощью в правительство России

Сложная ситуация сложилась и в близлежащих районах: в Михайловском районе подтоплено 41 дом и 300 подворий в пяти населённых пунктах, в Октябрьском районе – 68 домов, переливы затрудняют проезд к нескольким сёлам, в Михайловке и Новошахтинске вода уже пошла на убыль. За сутки перевезено более 50 человек, в том числе дети и пенсионеры. В настоящий момент заготовлено 500 литров бутилированной воды.