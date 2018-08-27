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Posted 27 августа 2018, 01:29

Published 27 августа 2018, 01:29

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Глава Приморья обратился за помощью в правительство России

27 августа 2018, 01:29
Сюжет
Дамба
В результате ливневых дождей серьёзно пострадал один из муниципалитетов Приморья – Уссурийский городской округ, сообщает РИА «Восток-Медиа». Рабочая группа устраняет последствия тайфуна и подсчитывает ущерб, причинённый населению. Также режим ЧС объявлен в Михайловском и Октябрьском районах.

По данным пресс-службы администрации Приморского края, по состоянию на вечер субботы, 26 августа, в Уссурийске подтоплены более 100 домов. Самый наиболее пострадавший район города – Семь ветров.

«Социальных объектов подтопленных нет. Есть детские сады, где вода пошла в подвал, сейчас мы там воду откачиваем. На подтопленных дорогах выставлены посты ДПС, также в муниципалитете работают специалисты МЧС. В отрезанные села доставляются вода, хлеб и необходимые продукты питания»,глава администрации Уссурийска Евгений Корж.

В Уссурийске на улице Блюхера, 36 развёрнут пункт временного размещения. Планируется, что после спада воды специальная комиссия оценит масштабы ущерба.

Сложная ситуация сложилась и в близлежащих районах: в Михайловском районе подтоплено 41 дом и 300 подворий в пяти населённых пунктах, в Октябрьском районе – 68 домов, переливы затрудняют проезд к нескольким сёлам, в Михайловке и Новошахтинске вода уже пошла на убыль. За сутки перевезено более 50 человек, в том числе дети и пенсионеры. В настоящий момент заготовлено 500 литров бутилированной воды.

Специалисты отмечают, что спасти положение может новая дамба и реконструкцию действующих гидросооружений. По словам Дмитрия Братыненко, ранее по поручению полпреда Юрия Трутнева муниципалитетом был разработан комплексный план по защите Уссурийского городского округа от наводнений. Соответствующее обращение о его поддержке Андрей Тарасенко уже направил в Правительство России.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о непогоде в регионе. Очередной тайфун подошёл к краю 24 августа. В пятницу, 25 августа, на большей части Приморского края прошли умеренные и сильные дожди, ночью и утром в южных и восточных районах местами очень сильные. Проливными дождями, принесёнными в Приморье тайфуном Soulik, размыло едва восстановленные дороги к приморским сёлам. К слову, погода в Приморье медленно, но всё-таки нормализуется. Главный синоптик региона рассказал, когда жителям края ждать прекращения дождей.

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