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Posted 27 августа 2018, 06:54

Published 27 августа 2018, 06:54

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Сегодня отмечают День российского кино

27 августа 2018, 06:54
С 1980 года в СССР, а потом и в России 27 августа – это День кино. Прошло 110 лет после премьеры первого фильма. Для кинематографистов эта дата особенно важна. Ещё в 2002 году режиссёр Никита Михалков предлагал перенести этот праздник, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самый первый фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» создали братья Люмьер, а кинопоказ состоялся в Париже в 1895 году. Спустя 23 года в России показали 7-минутную ленту «Понизовая вольница», посвящённую Стеньке Разину. А 27 августа 1919 года Совнарком издал декрет о национализации кинематографа и отрасль возглавил Анатолий Луначарский.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что министр культуры РФ Владимир Мединский 24 августа рассказал, что в прокате доля российского кино в последние годы выросла в два раза, до 25 процентов. По его словам, буквально три года назад этот показатель не превышал 12-13 процентов.

Владимир Мединский добавил, что российских фильмов разных жанров и направлений также стало больше в два раза. По его мнению, кинематографисты начали снимать такие фильмы, которые можно смотреть с удовольствием. Это говорит о качестве работы как Минкульта, так и Фонда кино.

#Новости#Культура#Россия#Кино
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