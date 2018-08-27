Сегодня отмечают День российского кино

Posted 27 августа 2018, 06:54
Published 27 августа 2018, 06:54
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Самый первый фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» создали братья Люмьер, а кинопоказ состоялся в Париже в 1895 году. Спустя 23 года в России показали 7-минутную ленту «Понизовая вольница», посвящённую Стеньке Разину. А 27 августа 1919 года Совнарком издал декрет о национализации кинематографа и отрасль возглавил Анатолий Луначарский.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что министр культуры РФ Владимир Мединский 24 августа рассказал, что в прокате доля российского кино в последние годы выросла в два раза, до 25 процентов. По его словам, буквально три года назад этот показатель не превышал 12-13 процентов.
Владимир Мединский добавил, что российских фильмов разных жанров и направлений также стало больше в два раза. По его мнению, кинематографисты начали снимать такие фильмы, которые можно смотреть с удовольствием. Это говорит о качестве работы как Минкульта, так и Фонда кино.