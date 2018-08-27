Сегодня отмечают День российского кино

С 1980 года в СССР, а потом и в России 27 августа – это День кино. Прошло 110 лет после премьеры первого фильма. Для кинематографистов эта дата особенно важна. Ещё в 2002 году режиссёр Никита Михалков предлагал перенести этот праздник, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самый первый фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» создали братья Люмьер, а кинопоказ состоялся в Париже в 1895 году. Спустя 23 года в России показали 7-минутную ленту «Понизовая вольница», посвящённую Стеньке Разину. А 27 августа 1919 года Совнарком издал декрет о национализации кинематографа и отрасль возглавил Анатолий Луначарский. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что министр культуры РФ Владимир Мединский 24 августа рассказал, что в прокате доля российского кино в последние годы выросла в два раза, до 25 процентов. По его словам, буквально три года назад этот показатель не превышал 12-13 процентов. Владимир Мединский добавил, что российских фильмов разных жанров и направлений также стало больше в два раза. По его мнению, кинематографисты начали снимать такие фильмы, которые можно смотреть с удовольствием. Это говорит о качестве работы как Минкульта, так и Фонда кино.