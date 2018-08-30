Нерадивые родители из Приморья пропивали все деньги вместо лечения сына

Posted 30 августа 2018, 02:05
Published 30 августа 2018, 02:05
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому, нести наказание придётся отцу мальчика, так как мать для него является «приёмной» - гражданская супруга мужчины. Семья проживала в селе Ясное Чугуевского района. В адрес инспектора по делам несовершеннолетних стали поступать сообщения местных жителей о том, что родители совсем не занимаются своим четырёхлетним ребёнком. Кроме того, медики проинформировали правоохранительные органы о том, что ребёнок серьёзно болен, но должного лечения ему не оказывается: женщина отказалась от бесплатной госпитализации малыша, а лечить его сама не стала. Тогда сотрудники полиции и опеки решили навестить нерадивую семью.
В ходе проверки специалисты выяснили, что отец мальчика проживает с гражданской женой в доме без удобств: жилое помещение находилось в антисанитарном состоянии, дома было холодно, продукты питания отсутствовали, супруги злоупотребляли спиртными напитками, а ребёнка по указанному адресу вообще не оказалось. Супруга мужчины не имеет постоянного места работы, отец мальчика работает вахтовым методом. Вот только все деньги они тратили на спиртное. Сотрудники опросили соседей и выяснили, что ребёнка из «семьи» забрал дедушка, который и обеспечивает его всем необходимым. Однако состояние здоровья уже немолодого мужчины не позволяет обеспечивать уход за ребёнком в полной мере.
Органы опеки изъяли ребёнка и поместили в больницу для обследования, после этого малыша отправили в Дом ребёнка. В больнице медики диагностировали у ребёнка серьёзное врождённое заболевание, которое необходимо лечить. Между тем родители совсем не интересовались здоровьем своего чада, не навещали малыша и даже не планировали забирать домой до тех пор, пока в отношении них не было составлен административный протокол. Забрав сына, они вновь отдали его дедушке и продолжили вести разгульный образ жизни, не оказывая должного ухода. Вот дел полиции снова стали поступать жалобы.
На этот раз инспектор по делам несовершеннолетних повторно подготовил материалы о лишении родительских прав и возбуждении уголовного дела, и мальчика изъяли из семьи.
Следователями отдела МВД России по Чугуевскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего сына, материалы направлены в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь судьба изъятого из семьи ребенка будет решаться в судебном порядке.