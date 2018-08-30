Нерадивые родители из Приморья пропивали все деньги вместо лечения сына

Органы опеки изъяли ребёнка и поместили в больницу для обследования, после этого малыша отправили в Дом ребёнка. В больнице медики диагностировали у ребёнка серьёзное врождённое заболевание, которое необходимо лечить. Между тем родители совсем не интересовались здоровьем своего чада, не навещали малыша и даже не планировали забирать домой до тех пор, пока в отношении них не было составлен административный протокол. Забрав сына, они вновь отдали его дедушке и продолжили вести разгульный образ жизни, не оказывая должного ухода. Вот дел полиции снова стали поступать жалобы.