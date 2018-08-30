Школьники проведут день знаний в картинной галерее

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке продолжает свою работу выставка в честь года Японии и России «Роман с Японией». Авторами экспозиции являются фотографы Вероника Стахеева и Бранка Такахаши. Вернисаж состоит из около полусотни работ различных лет. Организаторы выставки отметил, что тот, кто ни разу не путешествовал по Японии, после просмотра работ непременно захочет там побывать. И непременно захочет увидеть именно то, что сфотографировали авторы представленных на выставке работ.