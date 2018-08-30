Школьники проведут день знаний в картинной галерее

Posted 30 августа 2018, 03:38
Published 30 августа 2018, 03:38
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
В 12:00, 14:00 и 16:00 для всех желающих будут проходить экскурсии по выставке «ВЕЛИКИЙ КАРЛ», на которой будут представлены работы Карла Брюллова и его учеников.
Кроме того, каждый учащийся сможет попробовать себя в качества художника, для чего в зале будут стоять планшеты с чистой бумагой, фломастерами и цветными карандашами.Однако особый интерес должны вызвать паззлы из картин приморского художника Валентина Чеботарева, виртуальный квест «Роберт Грант в поисках отца» совместно с компанией Maugry .
Все мероприятия для детей школьного возраста бесплатны, кроме экскурсий. Пройтись по выставке с экскурсоводом можно всего лишь за 50 рублей.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке продолжает свою работу выставка в честь года Японии и России «Роман с Японией». Авторами экспозиции являются фотографы Вероника Стахеева и Бранка Такахаши. Вернисаж состоит из около полусотни работ различных лет. Организаторы выставки отметил, что тот, кто ни разу не путешествовал по Японии, после просмотра работ непременно захочет там побывать. И непременно захочет увидеть именно то, что сфотографировали авторы представленных на выставке работ.