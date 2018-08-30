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Posted 30 августа 2018, 03:38

Published 30 августа 2018, 03:38

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Школьники проведут день знаний в картинной галерее

30 августа 2018, 03:38
Сюжет
Школьники
Приморская государственная картинная галерея представила программу мероприятий для школьников к 1 сентября – Дню знаний. Помимо тематической выставки, детей ждут интересные квесты, мастер-классы и настольные игры, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Приморской государственной картинной галереи.

В 12:00, 14:00 и 16:00 для всех желающих будут проходить экскурсии по выставке «ВЕЛИКИЙ КАРЛ», на которой будут представлены работы Карла Брюллова и его учеников.

Кроме того, каждый учащийся сможет попробовать себя в качества художника, для чего в зале будут стоять планшеты с чистой бумагой, фломастерами и цветными карандашами.Однако особый интерес должны вызвать паззлы из картин приморского художника Валентина Чеботарева, виртуальный квест «Роберт Грант в поисках отца» совместно с компанией Maugry .

Все мероприятия для детей школьного возраста бесплатны, кроме экскурсий. Пройтись по выставке с экскурсоводом можно всего лишь за 50 рублей.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке продолжает свою работу выставка в честь года Японии и России «Роман с Японией». Авторами экспозиции являются фотографы Вероника Стахеева и Бранка Такахаши. Вернисаж состоит из около полусотни работ различных лет. Организаторы выставки отметил, что тот, кто ни разу не путешествовал по Японии, после просмотра работ непременно захочет там побывать. И непременно захочет увидеть именно то, что сфотографировали авторы представленных на выставке работ.

#Новости#Культура#Школьники#Приморская государственная картинная галерея#1 сентября
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