Игорь Сечин рассказал о сотрудниках предпенсионного возраста в «Роснефти»

Posted 5 сентября 2018, 10:01
Published 5 сентября 2018, 10:01
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Игорь Сечин, руководитель компании «Роснефть», являющейся одним из самых больших работодателей страны, отметил, что компания сохраняет некоторый «костяк» ветеранов компании, обладающих бесценным опытом. Данные сотрудники заняты курированием сложных и ответственных участков, работа на которых требует серьезной подготовки и высокой квалификации. В частности, на плечах этих людей лежит работа на установках по переработке нефти, геологоразведка и сложные виды бурения.
Глава госкорпорации подчеркнул, что в компании осознают и ценят значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. Именно поэтому «Роснефть» поддерживает инициативы президента России Владимира Путина по ужесточению ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников этой возрастной категории, вплоть до уголовной.
Сечин также рассказал, в чём именно заключается ценность работников предпенсионного возраста. По его словам такие опытные сотрудники очень востребованы в самых сложных и уникальных проектах.
«Если говорить о «Роснефти», то бизнес-план компании предусматривает рост производства, в том числе добычи. Мы реализуем сложнейшие, а зачастую — даже уникальные проекты. Поэтому опыт и компетенции сотрудников являются для нас критически важным вопросом. Многие работы по таким проектам могут выполняться только людьми старшего поколения просто в силу наличия колоссального профессионального опыта и практических знаний. Подчеркну, что это сотрудники всех категорий: от рядовых рабочих до управленцев высшего звена. Это люди с уникальными компетенциями, значение которых для развития компании и отрасли в целом сложно переоценить. Они прошли прекрасную школу, имеют навыки работы в кризисных ситуациях. Компания, безусловно, заинтересована в том, чтобы такие профессионалы оставались на своих местах и передавали свой опыт и практические знания следующему поколению, приобщали его к традициям наших предприятий», - сообщил Игорь Сечин.
Кроме того, в корпорации уже много лет успешно действует система наставничества, а также реализуется программа профессионального обучения и повышения квалификации, позволяющая сотрудникам всех уровней и возрастов развивать свои компетенции, оставаясь востребованными специалистами и после достижения предпенсионного или пенсионного возраста.
Также глава «Роснефти» отметил, что все 320 тысяч сотрудников, в том числе и работники предпенсионного и пенсионного возраста, надежно защищены действующими корпоративными программами.
«Невозможно представить себе ситуацию, при которой человека увольняют из «Роснефти» просто в силу преклонного возраста. Кстати, у нас традиционно сильная профсоюзная организация, с которой тесно взаимодействуют кадровые службы компании», - отметил Игорь Сечин.