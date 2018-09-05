Игорь Сечин рассказал о сотрудниках предпенсионного возраста в «Роснефти»

«Если говорить о «Роснефти», то бизнес-план компании предусматривает рост производства, в том числе добычи. Мы реализуем сложнейшие, а зачастую — даже уникальные проекты. Поэтому опыт и компетенции сотрудников являются для нас критически важным вопросом. Многие работы по таким проектам могут выполняться только людьми старшего поколения просто в силу наличия колоссального профессионального опыта и практических знаний. Подчеркну, что это сотрудники всех категорий: от рядовых рабочих до управленцев высшего звена. Это люди с уникальными компетенциями, значение которых для развития компании и отрасли в целом сложно переоценить. Они прошли прекрасную школу, имеют навыки работы в кризисных ситуациях. Компания, безусловно, заинтересована в том, чтобы такие профессионалы оставались на своих местах и передавали свой опыт и практические знания следующему поколению, приобщали его к традициям наших предприятий», - сообщил Игорь Сечин.