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Posted 5 сентября 2018, 10:01

Published 5 сентября 2018, 10:01

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Игорь Сечин рассказал о сотрудниках предпенсионного возраста в «Роснефти»

5 сентября 2018, 10:01
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о значимости опыта в реализации проектов компании, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на ТАСС. Корпорация уже давно применяет принципы, заложенные в новой пенсионной реформе.

Игорь Сечин, руководитель компании «Роснефть», являющейся одним из самых больших работодателей страны, отметил, что компания сохраняет некоторый «костяк» ветеранов компании, обладающих бесценным опытом. Данные сотрудники заняты курированием сложных и ответственных участков, работа на которых требует серьезной подготовки и высокой квалификации. В частности, на плечах этих людей лежит работа на установках по переработке нефти, геологоразведка и сложные виды бурения.

Глава госкорпорации подчеркнул, что в компании осознают и ценят значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. Именно поэтому «Роснефть» поддерживает инициативы президента России Владимира Путина по ужесточению ответственности для работодателей, незаконно увольняющих сотрудников этой возрастной категории, вплоть до уголовной.

Сечин также рассказал, в чём именно заключается ценность работников предпенсионного возраста. По его словам такие опытные сотрудники очень востребованы в самых сложных и уникальных проектах.

«Если говорить о «Роснефти», то бизнес-план компании предусматривает рост производства, в том числе добычи. Мы реализуем сложнейшие, а зачастую — даже уникальные проекты. Поэтому опыт и компетенции сотрудников являются для нас критически важным вопросом. Многие работы по таким проектам могут выполняться только людьми старшего поколения просто в силу наличия колоссального профессионального опыта и практических знаний. Подчеркну, что это сотрудники всех категорий: от рядовых рабочих до управленцев высшего звена. Это люди с уникальными компетенциями, значение которых для развития компании и отрасли в целом сложно переоценить. Они прошли прекрасную школу, имеют навыки работы в кризисных ситуациях. Компания, безусловно, заинтересована в том, чтобы такие профессионалы оставались на своих местах и передавали свой опыт и практические знания следующему поколению, приобщали его к традициям наших предприятий», - сообщил Игорь Сечин.

Кроме того, в корпорации уже много лет успешно действует система наставничества, а также реализуется программа профессионального обучения и повышения квалификации, позволяющая сотрудникам всех уровней и возрастов развивать свои компетенции, оставаясь востребованными специалистами и после достижения предпенсионного или пенсионного возраста.

Также глава «Роснефти» отметил, что все 320 тысяч сотрудников, в том числе и работники предпенсионного и пенсионного возраста, надежно защищены действующими корпоративными программами.

«Невозможно представить себе ситуацию, при которой человека увольняют из «Роснефти» просто в силу преклонного возраста. Кстати, у нас традиционно сильная профсоюзная организация, с которой тесно взаимодействуют кадровые службы компании», - отметил Игорь Сечин.

#Новости#Общество#Россия
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