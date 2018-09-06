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Posted 6 сентября 2018, 06:01

Published 6 сентября 2018, 06:01

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Хабаровские экологи налаживают сотрудничество с Южной Кореей

6 сентября 2018, 06:01
Сюжет
Экология
В Хабаровске 5 сентября состоялась встреча делегации Южной Кореи с представителями мэрии, отвечающими за экологию города. Стороны договорились о совместной работе в сфере экологического воспитания населения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы администрации Хабаровска, это была первая встреча начальника городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирины Дубянской и южнокорейских экологов во главе с гендиректором компании «Либо эн тэк».

На встрече Дубянская рассказала о том, как оба государства по-разному борются с наводнениями и о важности сохранения реки Амур. По словам чиновника, в России не строят специальные накопители, так как большое количество малых рек не позволяет сделать их безопасными. Тут спасают только защитные береговые сооружения. А вот в Монголии и Китае, где река Амур также является важной водной артерией, накопители – один из самых распространённых подходов.

Стороны договорились об обмене опытом в области сохранения окружающей среды и обсудили возможности экологического воспитания населения.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье до 15 сентября продолжается приём заявок на участие в международном проекте экологической активности детей и подростков «Дети чистой планеты». К 24 июля в организационный комитет конкурса уже поступило 97 работ, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В краевом департаменте образования и науки рассказали, что к участию приглашаются юные жители регионов Дальнего Востока и стран Северо-Восточной Азии. Ребята могут поделиться своими идеями о сохранении мировой экологии и грамотном природопользовании.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Южная Корея#Экология#Экология27
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