Хабаровские экологи налаживают сотрудничество с Южной Кореей

Posted 6 сентября 2018, 06:01
Published 6 сентября 2018, 06:01
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
По данным пресс-службы администрации Хабаровска, это была первая встреча начальника городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирины Дубянской и южнокорейских экологов во главе с гендиректором компании «Либо эн тэк».
На встрече Дубянская рассказала о том, как оба государства по-разному борются с наводнениями и о важности сохранения реки Амур. По словам чиновника, в России не строят специальные накопители, так как большое количество малых рек не позволяет сделать их безопасными. Тут спасают только защитные береговые сооружения. А вот в Монголии и Китае, где река Амур также является важной водной артерией, накопители – один из самых распространённых подходов.
Стороны договорились об обмене опытом в области сохранения окружающей среды и обсудили возможности экологического воспитания населения.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье до 15 сентября продолжается приём заявок на участие в международном проекте экологической активности детей и подростков «Дети чистой планеты». К 24 июля в организационный комитет конкурса уже поступило 97 работ, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В краевом департаменте образования и науки рассказали, что к участию приглашаются юные жители регионов Дальнего Востока и стран Северо-Восточной Азии. Ребята могут поделиться своими идеями о сохранении мировой экологии и грамотном природопользовании.