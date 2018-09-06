Хабаровские экологи налаживают сотрудничество с Южной Кореей

На встрече Дубянская рассказала о том, как оба государства по-разному борются с наводнениями и о важности сохранения реки Амур. По словам чиновника, в России не строят специальные накопители, так как большое количество малых рек не позволяет сделать их безопасными. Тут спасают только защитные береговые сооружения. А вот в Монголии и Китае, где река Амур также является важной водной артерией, накопители – один из самых распространённых подходов.