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Posted 6 сентября 2018, 02:51

Published 6 сентября 2018, 02:51

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

В Москве появится памятник Иосифу Кобзону

6 сентября 2018, 02:51
Президент Российской академии художеств и скульптор Зураб Церетели 5 сентября рассказал, что готов подарить Москве монумент в честь Иосифа Кобзона. По его словам, он ждёт, когда городские власти обратятся к нему, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным ТАСС, место установки памятника должна определить вдова легендарного певца, Нелли. Ей самой очень понравилась скульптура, созданная Церетели.

Созданный знаменитым скульптором памятник будет отлит из бронзы и иметь высоту 2,5 метра. Легендарный артист будет изображён в концертном костюме с микрофоном в руках. Отливать работу будут мастера из Санкт-Петербурга.

По имеющимся данным, это будет не первый памятник Иосифу Кобзону. Так, в Донецке 30 августа 2003 года у здания дворца молодежи «Юность» появилась скульптура Иосифа Кобзона. Таким образом дончане выразили своё уважение по отношению к знаменитому земляку.

Спустя ровно 15 лет после установки этого монумента народный артист СССР, певец, политик и благотворитель Иосиф Кобзон умер в больнице. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, от которого известный деятель культуры страдал уже очень давно.

#Новости#Культура#Россия#Скульптура#Культурное наследие
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