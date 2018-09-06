В Москве появится памятник Иосифу Кобзону

Posted 6 сентября 2018, 02:51
Published 6 сентября 2018, 02:51
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
По данным ТАСС, место установки памятника должна определить вдова легендарного певца, Нелли. Ей самой очень понравилась скульптура, созданная Церетели.
Созданный знаменитым скульптором памятник будет отлит из бронзы и иметь высоту 2,5 метра. Легендарный артист будет изображён в концертном костюме с микрофоном в руках. Отливать работу будут мастера из Санкт-Петербурга.
По имеющимся данным, это будет не первый памятник Иосифу Кобзону. Так, в Донецке 30 августа 2003 года у здания дворца молодежи «Юность» появилась скульптура Иосифа Кобзона. Таким образом дончане выразили своё уважение по отношению к знаменитому земляку.
Спустя ровно 15 лет после установки этого монумента народный артист СССР, певец, политик и благотворитель Иосиф Кобзон умер в больнице. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, от которого известный деятель культуры страдал уже очень давно.