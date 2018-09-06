В Москве появится памятник Иосифу Кобзону

По имеющимся данным, это будет не первый памятник Иосифу Кобзону. Так, в Донецке 30 августа 2003 года у здания дворца молодежи «Юность» появилась скульптура Иосифа Кобзона. Таким образом дончане выразили своё уважение по отношению к знаменитому земляку.