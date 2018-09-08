Во многих регионах России наступил день тишины

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на территории Приморского края вводится ограничение движения большегрузного транспорта. Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы краевого УМВД России. Так, по данным Управлении ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в целях обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения в период проведения Единого дня голосования – 9 сентября, на территории региона в зонах проведения указанных мероприятий будут введены ограничения движения грузового транспорта весом более пяти тонн, а также транспорта, перевозящего опасные грузы.