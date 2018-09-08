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Posted 8 сентября 2018, 03:44

Published 8 сентября 2018, 03:44

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Во многих регионах России наступил день тишины

8 сентября 2018, 03:44
В регионах Российской Федерации наступил день тишины, сообщает РИА «Восток-Медиа». За сутки до выборов запрещена любая предвыборная агитация.

К слову, 9 сентября выборы разного уровня пройдут в 80 из 85 регионов России, исключение составят Санкт-Петербург, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Крым и Марий Эл.

День тишины наступает в каждом регионе, где проходят выборы, в полночь по местному времени, когда начинается суббота 8 сентября.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на территории Приморского края вводится ограничение движения большегрузного транспорта. Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы краевого УМВД России. Так, по данным Управлении ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в целях обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения в период проведения Единого дня голосования – 9 сентября, на территории региона в зонах проведения указанных мероприятий будут введены ограничения движения грузового транспорта весом более пяти тонн, а также транспорта, перевозящего опасные грузы.

Помимо ограничений жителям Приморья уже напомнили о бдительности во время проведения массовых мероприятий. С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать об этом по телефонам дежурных служб УМВД и города.

#Новости#Общество#Россия#Власть
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