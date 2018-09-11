Фрилансеров заставят платить налоги

Posted 11 сентября 2018, 07:13
Published 11 сентября 2018, 07:13
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
По данным «Новых Известий», соответствующий законопроект скоро будет внесен в Госдуму. Сам налог будет введён в качестве эксперимента и только в 4 регионах, начиная с Москвы. Также в список попали Московская область, Татарстан и Калужская область.
С самого начала законодатели предлагали взимать по 3 процента с оплаты за оказание услуг физическим лицам и по 6 процентов – юридическим. Однако, как сообщил руководитель ФНС Дмитрий Сатин, было принято решение остановиться на промежуточном варианте.
Одновременно с введением налога российские власти объявляют налоговые каникулы для самозанятых из других регионов. Послабление будет доступно ещё один год, но только в случае регистрации в налоговых органах.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что правительство в последнее время всерьёз рассматривает вопрос о введении туристического сбора по всей стране – представители Минфина и Минкульта уже говорят о поправках к Налоговому кодексу. Каждый отдыхающий, в случае принятия этих поправок, будет платить 2 процента от стоимости проживания.