Фрилансеров заставят платить налоги

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что правительство в последнее время всерьёз рассматривает вопрос о введении туристического сбора по всей стране – представители Минфина и Минкульта уже говорят о поправках к Налоговому кодексу. Каждый отдыхающий, в случае принятия этих поправок, будет платить 2 процента от стоимости проживания.