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Posted 11 сентября 2018, 07:13

Published 11 сентября 2018, 07:13

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Фрилансеров заставят платить налоги

11 сентября 2018, 07:13
Сюжет
Налоги
Правительство России в сентябре приняло решение о размере налога для самозанятых граждан. По имеющимся данным, каждый фрилансер должен будет отдавать государству 4 процента от своего заработка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным «Новых Известий», соответствующий законопроект скоро будет внесен в Госдуму. Сам налог будет введён в качестве эксперимента и только в 4 регионах, начиная с Москвы. Также в список попали Московская область, Татарстан и Калужская область.

С самого начала законодатели предлагали взимать по 3 процента с оплаты за оказание услуг физическим лицам и по 6 процентов – юридическим. Однако, как сообщил руководитель ФНС Дмитрий Сатин, было принято решение остановиться на промежуточном варианте.

Одновременно с введением налога российские власти объявляют налоговые каникулы для самозанятых из других регионов. Послабление будет доступно ещё один год, но только в случае регистрации в налоговых органах.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что правительство в последнее время всерьёз рассматривает вопрос о введении туристического сбора по всей стране – представители Минфина и Минкульта уже говорят о поправках к Налоговому кодексу. Каждый отдыхающий, в случае принятия этих поправок, будет платить 2 процента от стоимости проживания.

#Новости#Экономика#Россия#Налоги#Налогообложение
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