В Татарстане снимают сериал по культовому роману «Зулейха открывает глаза»

Posted 12 сентября 2018, 04:42
Published 12 сентября 2018, 04:42
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
По данным The Hollywood Reporter, киногородок был построен в посёлке Лаишево. Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд прибыли на съёмки ещё 4 сентября. Гузель Яхина также приехала, чтобы проинспектировать, как киноделы готовятся перенести её историю на экран. Ожидается, что для съёмочного процесса также будет задействован Казанский кремль.
В романе рассказывается о жизни молодой татарки Зулейхи в 30-х годах ХХ века. Тяжёлые времена для её семьи обернулись ссылкой в Сибирь.
Роман впервые был опубликован большим тиражом в 2015 году в издательстве АСТ. В тот же год произведение получило большую любовь среди читателей, а критики начали сравнивать его с другими современными классиками. Тогда же Гузель Яхина получила сразу две литературные премии – «Ясная Поляна» и «Большая Книга».
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в апреле во время «Тотального Диктанта» именно Яхина написала текст для проверки грамотности россиян. Более того, Владивосток был выбран столицей «Диктанта», и писательница прибыла в город, чтобы лично прочитать его. Увидеть автора культового романа можно было на территории ДВФУ, где собралось больше всего желающих.