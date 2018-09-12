В Татарстане снимают сериал по культовому роману «Зулейха открывает глаза»

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в апреле во время «Тотального Диктанта» именно Яхина написала текст для проверки грамотности россиян. Более того, Владивосток был выбран столицей «Диктанта», и писательница прибыла в город, чтобы лично прочитать его. Увидеть автора культового романа можно было на территории ДВФУ, где собралось больше всего желающих.