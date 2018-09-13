Глава Росрыболовства рассказал о любительской рыбалке в Приморье

Posted 13 сентября 2018, 07:36
Published 13 сентября 2018, 07:36
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», закон «О любительском рыболовстве» в России не могут принять с 2012 года, когда первый вариант законопроекта вызвал массовое недовольство рыбаков и в итоге был отклонён. Законопроект вернули на доработку, чем Государственная Дума занимается до сих пор. В конце 2016 года произошел некий всплеск активности по этому поводу, и даже появилась информация о том, что доработанный закон будет прият в начале 2017 года. Однако этого не произошло ни в 2017 году, и, судя по всему, не произойдет и в 2018 году.
«Действительно, принятие закона затянулось. Но основные вопросы, на решение которых был нацелен этот закон, так или иначе урегулированы другими нормативными актами. Так, в рамках изменения правил рыболовства, мы ввели ограничения по суточным нормам вылова для любителей. В целом у Росрыболовства нет принципиальных претензий к текущей редакции законопроекта, но и острой необходимости в немедленном принятии закона я не вижу. Сейчас мы обсуждаем ряд моментов, например, нюансы использования отдаленных водных объектов, на которых водятся такие ценные виды, как атлантическая сёмга, таймень», - рассказал Шестаков корреспонденту РИА «Восток-Медиа», добавив, что он сомневается, что закон «О любительском рыболовстве» будет окончательно принят до конца года.
В связи с тем, что закон не принят, новых участков для организации любительского рыболовства сейчас не формируется. Этот процесс был приостановлено после протестов 2012 года и отложен до принятия нового закона. Теперь по этой причине рыболовы-любители не могут добывать некоторые виды ценных водных биоресурсов, добыча которых в соответствии с правилами рыболовства возможна только по лицензии, то есть, на рыболовном участке. А если рыболовного участка под какой-либо ресурс не выделено, то и никаких лицензий на добычу такого ресурса не выдаётся.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», с 1 июля вступили в силу изменения в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, в соответсвии с которыми введены суточные нормы вылова для рыбаков-любителей. Теперь в Приморье рыбаки-любители за сутки согут добыть по 30 «хвостов» терпуга, минтая, камбалы (всех видов), красноперки восточной (угая), 60 наваг, 100 корюшек зубастых, 20 экземпляров сельди тихоокеанской (севернее залива Ольга). Кроме того, в суточную норму входит 10 экземпляров пиленгаса (кстати, ранее этот вид можно было добывать только по лицензии), 10 мидий Грея и 200 травяных креветок (чилимов). На пресноводных водоёмах в сутки можно ловить до 15 экземпляров кунджи, ленка, хариуса и монгольского краснопёра , 25 – мальмы, 20 - серебряных карасей и коней пёстрых, по пять толстолобиков, сазанов, верхоглядов, щук, налимов, амурских сомов и коней-губарей, по три сибирских тайменя и белых амурских леща.
Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Приморье: Рыбный край».