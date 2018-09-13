Глава Росрыболовства рассказал о любительской рыбалке в Приморье

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», закон «О любительском рыболовстве» в России не могут принять с 2012 года, когда первый вариант законопроекта вызвал массовое недовольство рыбаков и в итоге был отклонён. Законопроект вернули на доработку, чем Государственная Дума занимается до сих пор. В конце 2016 года произошел некий всплеск активности по этому поводу, и даже появилась информация о том, что доработанный закон будет прият в начале 2017 года. Однако этого не произошло ни в 2017 году, и, судя по всему, не произойдет и в 2018 году.