Приморцы познакомятся с модной индустрией Владивостока

Светлана Дронина – основатель первого модельного агентства на Дальнем Востоке «Fast Model» и продюсерского центра «Портфолио». На встрече она сможет рассказать посетителям о том, как именно развивалась модная индустрия в приморской столице, как складывался модельный бизнес во Владивостоке. Помимо этого эксперт стиля поделится с присутствующими практическими навыками, которые важны в работе моделей.