Приморцы познакомятся с модной индустрией Владивостока

Posted 13 сентября 2018, 04:45
Published 13 сентября 2018, 04:45
Modified 18 февраля, 06:29
Updated 18 февраля, 06:29
Светлана Дронина – основатель первого модельного агентства на Дальнем Востоке «Fast Model» и продюсерского центра «Портфолио». На встрече она сможет рассказать посетителям о том, как именно развивалась модная индустрия в приморской столице, как складывался модельный бизнес во Владивостоке. Помимо этого эксперт стиля поделится с присутствующими практическими навыками, которые важны в работе моделей.
Перед началом встречи жители и гости города также смогут совершить экскурсию по выставке «Кино и мода» из Фонда российского и французского историка моды Александра Васильева.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» - это цикл встреч с дизайнерами и модельерами, специалистами индустрии красоты Владивостока. В Приморье уже обсудили тему «Искусство и мода» с художником по текстилю и дизайнером Машей Ламзиной. Вопросы «Психологии и моды» – с Иваном Федоровым – психологом, дизайнером, экспертом моды.
Помимо этого, модными советами со слушателями поделились приморские модельеры Алена Миланская и Людмила Губарева.