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Posted 13 сентября 2018, 04:45

Published 13 сентября 2018, 04:45

Modified 18 февраля, 06:29

Updated 18 февраля, 06:29

Приморцы познакомятся с модной индустрией Владивостока

13 сентября 2018, 04:45
Сюжет
Культура в Приморском крае
Узнать об основных этапах развития индустрии моды во Владивостоке приморцы смогут на встрече с экспертом стиля Светланой Дрониной. Мероприятие состоится в рамках программы «Мода Владивостока» в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи сегодня, 13 сентября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Светлана Дронина – основатель первого модельного агентства на Дальнем Востоке «Fast Model» и продюсерского центра «Портфолио». На встрече она сможет рассказать посетителям о том, как именно развивалась модная индустрия в приморской столице, как складывался модельный бизнес во Владивостоке. Помимо этого эксперт стиля поделится с присутствующими практическими навыками, которые важны в работе моделей.

Перед началом встречи жители и гости города также смогут совершить экскурсию по выставке «Кино и мода» из Фонда российского и французского историка моды Александра Васильева.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» - это цикл встреч с дизайнерами и модельерами, специалистами индустрии красоты Владивостока. В Приморье уже обсудили тему «Искусство и мода» с художником по текстилю и дизайнером Машей Ламзиной. Вопросы «Психологии и моды» – с Иваном Федоровым – психологом, дизайнером, экспертом моды.

Помимо этого, модными советами со слушателями поделились приморские модельеры Алена Миланская и Людмила Губарева.

#Новости#Общество#Владивосток#Культура в Приморском крае#Красота и мода
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