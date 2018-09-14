Глава Приморья проехал по самым проблемным дорогам Владивостока и ужаснулся

«Посмотрите, что с дорогами творится! Неужели нельзя было раньше в порядок привести? Вы же не первый год работаете. В других городах все нормально, бюджеты одни у всех, просто распоряжаться ими нужно грамотно. Так же нельзя. Ездить невозможно»Андрей Тарасенко