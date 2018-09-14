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Posted 14 сентября 2018, 05:11

Published 14 сентября 2018, 05:11

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Глава Приморья проехал по самым проблемным дорогам Владивостока и ужаснулся

14 сентября 2018, 05:11
Управлению дорог и благоустройства Владивостока дали последний шанс, чтобы исправить обстановку на улице Борисенко. Глава региона поручил в течение семи дней подготовить решение по проблемной дороге, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко осмотрел дорогу на улице Борисенко. Как объяснил начальник управления дорог и благоустройства Владивостока Леонид Вильчинский, все проблемы на данном участке связаны с отсутствием ливневой канализации. На нормальную дорогу, по его словам, нужны деньги, которых в городской казне не хватает.

«Проблемных участков на этой улице два: на ремонт только одного протяженностью 800 метров требуется 31 миллион рублей, а второй – еще 700 метров бездорожья»Леонид Вильчинский.

Он пообещал, что в ближайшие дни освободившаяся бригада проведёт на Борисенко ямочный ремонт, а уже в следующем году они смогут полностью восстановить ливневую канализацию, проходящую под дорогой и сделать новые выпуски в речку.

«Посмотрите, что с дорогами творится! Неужели нельзя было раньше в порядок привести? Вы же не первый год работаете. В других городах все нормально, бюджеты одни у всех, просто распоряжаться ими нужно грамотно. Так же нельзя. Ездить невозможно»Андрей Тарасенко

Вильчинскому поручили подготовить решение по проблемным дорогам в течение недели. По его итогам краевые власти сделают окончательные выводы о способности городского управления решать дорожные проблемы.

К слову, второй год подряд Приморский край участвует в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Из почти 1,5 миллиарда рублей, закладываемых ежегодно на всю Владивостокскую агломерацию, треть суммы получает столица Приморья.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что президент России выделил Андрею Тарасенко пять миллиардов рублей на приморские дороги. Об этом стало известно после заседания президиума Госсовета.

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