Сергей Фургал будет бороться за должность хабаровского губернатора

Posted 18 сентября 2018, 04:12
Published 18 сентября 2018, 04:12
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Кандидат от правящей партии «Единая Россия» подчеркнул, что делает это для того, чтобы не перетягивать канат, а вместе выполнять обещания, данные избирателям.
Примечательно, что в первом туре 9 сентября Вячеслав Шпорт набрал 35,62 %. Его опередил Сергей Фургал, собравший 35,81 % голосов избирателей.
Сам представитель ЛДПР не сразу, но отреагировал на это предложение. Соперник Шпорта опроверг разнёсшиеся слухи о снятии своей кандидатуры со второго тура выборов и подтвердил, что будет бороться за место главы края, вне зависимости от слов и обещаний действующего губернатора.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в четырех российских регионах – Приморском крае, Владимирской области, Хабаровском крае и Республике Хакасия пройдет второй тур голосования на выборах губернатора. В этих субъектах никто из кандидатов не получил более 50 процентов голосов избирателей.