Сергей Фургал будет бороться за должность хабаровского губернатора

Сам представитель ЛДПР не сразу, но отреагировал на это предложение. Соперник Шпорта опроверг разнёсшиеся слухи о снятии своей кандидатуры со второго тура выборов и подтвердил, что будет бороться за место главы края, вне зависимости от слов и обещаний действующего губернатора.