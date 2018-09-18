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Posted 18 сентября 2018, 04:12

Published 18 сентября 2018, 04:12

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Сергей Фургал будет бороться за должность хабаровского губернатора

18 сентября 2018, 04:12
Нынешний глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт сделал своему сопернику по выборам Сергею Фургалу заманчивое предложение – вместо бессмысленной борьбы занять место в краевом правительстве, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на transsibinfo.com

Кандидат от правящей партии «Единая Россия» подчеркнул, что делает это для того, чтобы не перетягивать канат, а вместе выполнять обещания, данные избирателям.

Примечательно, что в первом туре 9 сентября Вячеслав Шпорт набрал 35,62 %. Его опередил Сергей Фургал, собравший 35,81 % голосов избирателей.

Сам представитель ЛДПР не сразу, но отреагировал на это предложение. Соперник Шпорта опроверг разнёсшиеся слухи о снятии своей кандидатуры со второго тура выборов и подтвердил, что будет бороться за место главы края, вне зависимости от слов и обещаний действующего губернатора.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в четырех российских регионах – Приморском крае, Владимирской области, Хабаровском крае и Республике Хакасия пройдет второй тур голосования на выборах губернатора. В этих субъектах никто из кандидатов не получил более 50 процентов голосов избирателей.

#Новости#Хабаровский край#Единая Россия#Вячеслав Шпорт#Правительство Хабаровского края#Регионы ДФО#ЛДПР#Власть
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